В ЕЭК дали оценку итогам председательства Беларуси

Разработку и вступление в силу более тридцати актов сможет обеспечить коллегия ЕЭК в ближайшие годы совместно с государствами-членами Евразийского экономического союза по результатам председательства Беларуси в этой международной организации.

Эти данные озвучила в среду представитель коллегии Ия Малкина, особо отметив, что в Евразийской экономической комиссии считают плодотворными итоги председательства РБ в Евразийском экономическом союзе в 2020 году. "Задачи были поставлены амбициозные, и, несмотря на объективные сложности, за год удалось выполнить большинство пунктов плана, изложенные в обращении президента Александра Лукашенко".

Конкретизируя масштабы проделанной работы, Малкина выделила, прежде всего, принятие документов по переходу к единой или общей политике в аграрном секторе экономики, энергетике и транспорте, проработку возможности применения антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты экономических интересов производителей товаров в союзе.

Кроме того, было продолжено согласование подходов к принципам и механизмам функционирования и государственного регулирования интегрированного валютного рынка, расширению использования национальных валют государств ЕАЭС во взаимных расчетах, девалютизации экономик стран, формированию общей расчетной инфраструктуры и платежного пространства.

Белорусской стороной был инициирован и ряд мер по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве, активизирована работа по устранению препятствий на внутреннем рынке союза.

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров союза, сообщила Ия Малкина, намечено провести 5 февраля в Алматы в очном формате. "Одновременно состоится и цифровой форум Digital Almaty, на котором запланировано выступление председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича", - уточнила она.