В этом году будет доработан закон об архитектурной деятельности

Новости

Тюменским пенсионерам до конца зимы заблокировали транспортные карты 13:38
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков 13:37
Умерла актриса и режиссер Ренита Григорьева 13:36
Представитель ВОЗ заявила, что сделает прививку от COVID-19 в России 13:34
Первого вице-премьера Мордовии и главу Нацбанка задержали за взятки 13:30
32-летний "Рон Уизли" из "Гарри Поттера" заявил об уходе из кино 13:29
На Урале в рекламе термального курорта обнаружили бранное слово 13:26
Начались съемки финального сезона "Острых козырьков" 13:26
В Москве "желтый" уровень опасности введен на три дня 13:23
Песков не исключил нового формата Послания президента 13:16
Кандидат на пост госсекретаря США выступил против "Северного потока-2" 13:14
Легкой промышленности продлили сроки маркировки товарных остатков 13:11
Госдума официально обвинила Запад в политике двойных стандартов 13:10
Актеры "Игры престолов" и "Острых козырьков" сыграют в фильме Netflix 13:10
Мурашко: Для создания коллективного иммунитета надо привить 68 млн россиян 13:08
Морозы в Москве сменятся ледяными дождями 13:05
В Перми осудили мужчину, купившего в интернете фальшивые деньги 13:00
В Польше выпустили "Майн кампф" Гитлера, на очереди Франция 12:58
Французы Пападакис и Сизерон пропустят ЧМ по фигурному катанию 12:55
Депутаты простились с коллегой, героем СССР Николаем Антошкиным 12:52
На север Красноярского края придут 55-градусные морозы 12:49
Мантуров: Первыми самолет МС-21 получат российские авиакомпании 12:38
Суд по делу жены мэра Томска перенесли из-за неявки потерпевшего 12:30
СМИ: Финал КР по фигурному катанию пройдет с 26 февраля по 2 марта в Москве 12:20
В Москве построят башню-кристалл 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
В чем причины схода лавин и можно ли избежать жертв
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Почему в одних регионах экономика растет в пандемию, а в других падает
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
20.01.2021 13:18
Рубрика: Экономика

В этом году будет доработан закон об архитектурной деятельности

Текст: Марина Трубилина

В Минстрое прорабатывают вопрос реестрового принципа оказания услуг в сфере строительства. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Дмитрий Волков на расширенном заседании рабочей группы Комиссии в сфере градостроительной деятельности и архитектуры Общественного совета при Минстрое.

Строительство станет дешевле благодаря информационному моделированию

Сейчас, к примеру, насчитывается несколько тысяч органов власти разного уровня, которые могут выдавать разрешения на строительство, пояснил Волков. Предполагается, что они продолжат выдавать разрешения, но номер разрешения будет единым на всей территории РФ, его будет присваивать единая федеральная система. Эта идея, по мнению замминистра, может быть реализована уже в нынешнем году.

Кроме того, идет работа по разработке и введению единых по всей стране регламентов административных процедур. Минстрой подготовил единые стандарты по оказанию пяти услуг, документ проходит согласование в правительстве, рассказал Волков.

Помимо цифровизации отдельных услуг в строительстве необходимо работать над комплексными услугами, исходя из концепции жизненной ситуации, подчеркнул Волков. Например, при получении разрешения на строительство нужно говорить не о выдаче собственно этого документа, а об оформлении всего комплекта документов, которые необходимы, чтобы начать строительство.

Также в этом году Минстрой планирует определить позицию правительства по закону об архитектурной деятельности, сообщил Волков. Есть три варианта этого закона и пока не удается найти консенсус в строительном сообществе. Предполагается в этом году обсудить варианты на нескольких площадках. Необходимо вернуть архитектора в градостроительное регулирование, подчеркнул Волков, однако нужно сделать это органично, чтобы был положительный эффект от процесса. Если прописать в законе слишком большие права для архитекторов, то, с большой вероятностью, строительство заметно замедлится.

Экономика Недвижимость

Главное сегодня

Песков не исключил нового формата Послания президента
Госдума официально обвинила Запад в политике двойных стандартов
Миронов подтвердил объединение "Справедливой России" с двумя партиями
В ходе спецоперации в Чечне уничтожили шестерых боевиков
В Германии раскритиковали санкции США по "Северному потоку-2"
Гаражная амнистия может стать бесплатной для россиян
Как извлечь прибыль из накопленных 100 тысяч рублей