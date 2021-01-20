В этом году будет доработан закон об архитектурной деятельности

В Минстрое прорабатывают вопрос реестрового принципа оказания услуг в сфере строительства. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Дмитрий Волков на расширенном заседании рабочей группы Комиссии в сфере градостроительной деятельности и архитектуры Общественного совета при Минстрое.

Сейчас, к примеру, насчитывается несколько тысяч органов власти разного уровня, которые могут выдавать разрешения на строительство, пояснил Волков. Предполагается, что они продолжат выдавать разрешения, но номер разрешения будет единым на всей территории РФ, его будет присваивать единая федеральная система. Эта идея, по мнению замминистра, может быть реализована уже в нынешнем году.

Кроме того, идет работа по разработке и введению единых по всей стране регламентов административных процедур. Минстрой подготовил единые стандарты по оказанию пяти услуг, документ проходит согласование в правительстве, рассказал Волков.

Помимо цифровизации отдельных услуг в строительстве необходимо работать над комплексными услугами, исходя из концепции жизненной ситуации, подчеркнул Волков. Например, при получении разрешения на строительство нужно говорить не о выдаче собственно этого документа, а об оформлении всего комплекта документов, которые необходимы, чтобы начать строительство.

Также в этом году Минстрой планирует определить позицию правительства по закону об архитектурной деятельности, сообщил Волков. Есть три варианта этого закона и пока не удается найти консенсус в строительном сообществе. Предполагается в этом году обсудить варианты на нескольких площадках. Необходимо вернуть архитектора в градостроительное регулирование, подчеркнул Волков, однако нужно сделать это органично, чтобы был положительный эффект от процесса. Если прописать в законе слишком большие права для архитекторов, то, с большой вероятностью, строительство заметно замедлится.