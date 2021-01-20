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20.01.2021 19:37
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили перспективы международных договоров при Байдене

Текст: Татьяна Замахина

Возвращение США в Договор по открытому небу при Джозефе Байдене маловероятно. Такое мнение журналистам высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: REUTERS/Mike Segar
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Такой вывод он сделал исходя из явной антироссийской риторики нового американского президента и из заявлений кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия - это угроза.

Глава комитета при этом заверил, что российские парламентарии на всех уровнях и площадках будут говорить со своими коллегами из Конгресса США и экспертами "о безответственности и необоснованности одностороннего выхода США из этого важнейшего договора".

Кроме того, Слуцкий ожидает в ближайшие дни от администрации президента США решения о продлении Договора СНВ-3. Согласно его прогнозу, администрация Байдена внесет в ближайшие дни в Конгресс предложение по продлению соглашения.

Парламентарий добавил, что в России "готовы у себя выполнить, если потребуется, те же ратификационные процедуры, несмотря на крайне небольшое время".

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