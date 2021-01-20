В Госдуме оценили перспективы международных договоров при Байдене

Возвращение США в Договор по открытому небу при Джозефе Байдене маловероятно. Такое мнение журналистам высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Такой вывод он сделал исходя из явной антироссийской риторики нового американского президента и из заявлений кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия - это угроза.

Глава комитета при этом заверил, что российские парламентарии на всех уровнях и площадках будут говорить со своими коллегами из Конгресса США и экспертами "о безответственности и необоснованности одностороннего выхода США из этого важнейшего договора".

Кроме того, Слуцкий ожидает в ближайшие дни от администрации президента США решения о продлении Договора СНВ-3. Согласно его прогнозу, администрация Байдена внесет в ближайшие дни в Конгресс предложение по продлению соглашения.

Парламентарий добавил, что в России "готовы у себя выполнить, если потребуется, те же ратификационные процедуры, несмотря на крайне небольшое время".