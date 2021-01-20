В Японии самолет JAL совершил вынужденную посадку из-за трещины

В Японии самолет совершил вынужденную посадку в токийском аэропорту Ханэда.

По данным РИА Новости, лайнер Boeing 737, принадлежащий авиакомпании JAL, вылетел в 8:03 по местному времени. А через несколько минут пилоты сообщили диспетчерам, что на борту возникли проблемы. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Посадка прошла в штатном режиме, 48 пассажиров и 5 членов экипажа не пострадали. Технические службы осмотрели Boeing и обнаружили трещину на лобовом стекле. Причины ее появления выясняются. А пассажиров отправили в город Аомори на другом самолете.