В Италии нашли копию самой дорогой картины в мире

Квартира, из которой было изъято произведение искусства, принадлежит 36-летнему ранее не судимому гражданину. Мужчина заключен под стражу по подозрению в хранении краденного. Во время первого допроса он заявил, что приобрел полотно на блошином рынке около двух лет назад. При этом сами сотрудники музея затрудняются назвать точные сроки пропажи, о которой, судя по реакции, они даже не подозревали. Известно лишь, что в 2019 году полотно выставлялось в столице Италии на выставке "Леонардо в Риме" и, по заверениям музейщиков, вернулось домой в январе 2020 г. Затем грянула пандемия, во время которой хранилище периодически прекращало свою деятельность, и у сотрудников не было возможности вовремя обнаружить исчезновение картины.
Тем не менее виноват ли в этой странной истории лишь коронавирус, утверждать с полной уверенностью, увы, нельзя. Скорее, речь идет о простой халатности, так как подобных случаев в Италии с каждым годом становится все больше. За примерами далеко ходить не нужно - год назад одна из самых разыскиваемых картин Густава Климта "Портрет женщины" была обнаружена буквально под носом музейщиков в нише стены родной для него галереи Риччи Одди (город Пьяченца). А тому, что в большинстве своем бесценные предметы искусства рано или поздно возвращаются к владельцам, Италия, как правило, обязана слаженной работе спецотряда карабинеров по охране культурного наследия (подобное подразделение еще существует лишь в соседней Франции), одной из функций которого как раз является борьба с кражами и незаконной торговлей предметами искусства.
Всего в мире существует порядка 20 реплик этого уникального произведения так называемых леонардесков, написанных учениками Леонардо да Винчи. Но ни одной из них не удалось повторить успех оригинального "Спасителя", которого продали в 2017 г. на аукционе Christie's за рекордные 450,3 млн евро. Предположительно ее владельцем стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. С момента продажи самое дорогое полотно в мире пока не появлялось на публике.