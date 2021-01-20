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20.01.2021 19:47
Рубрика: В мире

Вернули "Спасителя"

В Италии нашли копию самой дорогой картины в мире
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8362)
Полиция Неаполя обнаружила в квартире одного из местных жителей похищенную картину "Спаситель мира" (Salvator Mundi), предположительно принадлежащую кисти одного из учеников Леонардо да Винчи. Она считается копией нашумевшего полотна, приписываемого самому гению эпохи Возрождения. Картина была предположительно написана в период 1508-1513 гг. Ее вероятным автором считается ученик Леонардо Джироламо Алибранди, известный также под именем Рафаэль да Мессина. Копия изображения Христа как спасителя мира была создана в Риме, а в Неаполь ее привез советник императора Священной Римской империи Карла V Джованни Антонио Мускеттола. До своего исчезновения картина украшала музей при неапольской Базилике святого Доминика.
Сотрудники музея при базилике в Неаполе не сразу обнаружили пропажу копии картины "Спаситель мира". Фото: AP Сотрудники музея при базилике в Неаполе не сразу обнаружили пропажу копии картины "Спаситель мира". Фото: AP
Сотрудники музея при базилике в Неаполе не сразу обнаружили пропажу копии картины "Спаситель мира". Фото: AP

Квартира, из которой было изъято произведение искусства, принадлежит 36-летнему ранее не судимому гражданину. Мужчина заключен под стражу по подозрению в хранении краденного. Во время первого допроса он заявил, что приобрел полотно на блошином рынке около двух лет назад. При этом сами сотрудники музея затрудняются назвать точные сроки пропажи, о которой, судя по реакции, они даже не подозревали. Известно лишь, что в 2019 году полотно выставлялось в столице Италии на выставке "Леонардо в Риме" и, по заверениям музейщиков, вернулось домой в январе 2020 г. Затем грянула пандемия, во время которой хранилище периодически прекращало свою деятельность, и у сотрудников не было возможности вовремя обнаружить исчезновение картины.

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Тем не менее виноват ли в этой странной истории лишь коронавирус, утверждать с полной уверенностью, увы, нельзя. Скорее, речь идет о простой халатности, так как подобных случаев в Италии с каждым годом становится все больше. За примерами далеко ходить не нужно - год назад одна из самых разыскиваемых картин Густава Климта "Портрет женщины" была обнаружена буквально под носом музейщиков в нише стены родной для него галереи Риччи Одди (город Пьяченца). А тому, что в большинстве своем бесценные предметы искусства рано или поздно возвращаются к владельцам, Италия, как правило, обязана слаженной работе спецотряда карабинеров по охране культурного наследия (подобное подразделение еще существует лишь в соседней Франции), одной из функций которого как раз является борьба с кражами и незаконной торговлей предметами искусства.

Всего в мире существует порядка 20 реплик этого уникального произведения так называемых леонардесков, написанных учениками Леонардо да Винчи. Но ни одной из них не удалось повторить успех оригинального "Спасителя", которого продали в 2017 г. на аукционе Christie's за рекордные 450,3 млн евро. Предположительно ее владельцем стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. С момента продажи самое дорогое полотно в мире пока не появлялось на публике.

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