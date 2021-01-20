В Италии нашли украденную копию картины Да Винчи 500-летней давности

Картина 500-летней давности была обнаружена в квартире в Италии и возвращена в музей, сотрудники которого не знали, что она была украдена. Копия картины Salvator Mundi, которую, как полагают, написал Леонардо да Винчи, была найдена в шкафу спальни в Неаполе. 36-летний владелец квартиры был задержан по подозрению в сбыте краденого. "Картина была обнаружена в субботу благодаря блестящей и кропотливой полицейской операции", - заявил агентству AFP прокурор Неаполя Джованни Мелильо.

На картине изображен Иисус Христос с поднятой одной рукой, в другой держащий стеклянный шар. Считается, что эта копия написана одним из учеников да Винчи. Некоторые эксперты полагают, что ученик Леонардо Джакомо Алибранди, возможно, сделал это в начале 1500-х годов. Леонардо да Винчи умер в 1519 году, и в настоящее время в мире насчитывается менее 20 подлинников его картин, самой известной из которых является "Мона Лиза" в Лувре, напоминает ВВС.

Официальные лица не знали, что картина была украдена, потому что комната, где хранится картина, была закрыта в течение трех месяцев из-за пандемии коронавируса. Неизвестно, когда именно было похищено произведение искусства, поскольку никто не заявлял о его пропаже, но в начале января администрация музея сообщала, что полотно находилось в культурном учреждении.