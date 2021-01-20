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20.01.2021 03:37
Рубрика: В мире

В Калифорнии распространился возникший в штате новый штамм коронавируса

Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В Калифорнии в конце декабря ученые начали искать в биоматериалах "британский" штамм коронавируса, однако вместе с ним обнаружили и новый вид, который мог появиться в самом штате. Об этом пишет газета The New York Times.

Фото: China Daily via REUTERS
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Предполагается, что новая мутация CAL.20C могла возникнуть еще в июле, однако данный штамм не проявлялся до ноября. А затем он начал активно распространяться и, согласно исследованию, именно этот вид обнаружен в более чем половине образцов, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе, пишет РИА Новости.

"У нас была своя проблема, которая не перешла из Европы", - отметил один из ученых. По его словам, штамм действительно появился в Калифорнии, и "у него была возможность начать появляться и распространяться в период праздников". Пока нет доказательств того, что эта разновидность вируса опаснее, чем другие. Также предстоит выяснить скорость ее распространения.

Отметим, что сегодня Лос-Анджелес занимает первое место в США по количеству зараженных коронавирусом и скончавшихся от него. При этом Соединенные Штаты лидируют в мире по двум этим показателям.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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