В Минфине назвали объем дефицита региональных бюджетов

Более 40% дефицита региональных бюджетов профинансировано за счет свободных остатков на счетах регионов, а 31% - за счет предоставленных бюджетных кредитов, отмечают в Минфине.

В федеральном бюджете на 2021 год предусмотрено 100 млрд рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. "Исходя из ситуации в экономике, будут рассматриваться вопросы о дополнительной федеральной поддержке регионов. Все социальные обязательства государства будут выполнены", - подчеркнули в ведомстве.

Также по итогам прошлого года общие доходы регионов увеличились на 10%, говорится в сообщении. В течение года федеральный центр для дополнительной помощи увеличил межбюджетные трансферты на 1,3 трлн рублей - до 3,7 трлн рублей.

В период распространения коронавируса регионам пришлось наращивать расходы, чтобы оперативно реагировать на ситуацию в экономике. Так, в 2020 году они увеличились на 15%: в частности, на оплату труда рост составил 15%, на капвложения - 10%. "Снижение налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов началось во II квартале 2020 года и достигало 9%. Впоследствии показатели стали восстанавливаться, и по итогам года снижение составило 2%. При этом у 45 регионов наблюдается положительная динамика налоговых и неналоговых доходов. Наибольшее сокращение отмечено в сырьевых регионах", - отмечают в Минфине.