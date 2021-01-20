Новости

В Эстонии правительство впервые может принести присягу онлайн 00:10
Сокращение половины выбросов CO2 увеличит затраты потребителей на 1-4% 00:01
Байден назначил Дэниела Смита и.о. госсекретаря США 20.01.2021
В Москве резко выросли цены в элитных новостройках 20.01.2021
Гандболисты сборной России проиграли Египту на чемпионате мира 20.01.2021
Роскосмос: Система подачи кислорода на МКС работает штатно 20.01.2021
В Германии зафиксирована первая смерть после повторного заражения COVID-19 20.01.2021
В Москве расширили доступ к машино-местам 20.01.2021
Болельщики признали Халка лучшим легионером в истории РПЛ 20.01.2021
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп 20.01.2021
СК расследует дело об отравлении в школьных столовых Красноармейска 20.01.2021
На МКС отказала российская система получения кислорода 20.01.2021
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата в UFC 20.01.2021
МИД Китая ввел санкции против 28 граждан США, включая госсекретаря 20.01.2021
Байден заявил о победе демократии с его избранием на пост президента США 20.01.2021
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 26 тыс. военнослужащих 20.01.2021
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после массового отравления детей 20.01.2021
Опубликованы новые кадры шпионского триллера "Курьер" с Камбербэтчем 20.01.2021
Мишустин поручил до 26 января доложить о ходе вакцинации от COVID-19 20.01.2021
В зоопарке Таллина у льва был подтвержден COVID-19 20.01.2021
Банк России сообщил, какой будет инфляция в этом году 20.01.2021
Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить производство бензина 20.01.2021
Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм 20.01.2021
В Госдуме оценили перспективы международных договоров при Байдене 20.01.2021
В Подмосковье начнется мобильная вакцинация от коронавируса 20.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
20.01.2021 23:28
Рубрика: Спорт

Фигуры на зависть

Все звезды нашего фигурного катания примут участие в уникальном командном турнире в Москве
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 11(8362)
Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал подготовили для поклонников этого вида спорта прекрасный подарок. С 5 по 7 февраля в Москве пройдет уникальный командный турнир. Анонс мероприятия на сайте выглядит захватывающе, намекая на новую дуэль между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
После пронзительного проката Анны Щербаковой на чемпионате России ее нового выступления ждут с особым нетерпением. Фото: Михаил Синицын/РГ После пронзительного проката Анны Щербаковой на чемпионате России ее нового выступления ждут с особым нетерпением. Фото: Михаил Синицын/РГ
После пронзительного проката Анны Щербаковой на чемпионате России ее нового выступления ждут с особым нетерпением. Фото: Михаил Синицын/РГ

Нет, Алина, поработавшая ведущей "Ледникового периода", не возобновила карьеру, а Женя продолжает восстанавливаться после пневмонии. Но именно они будут капитанами команд на Кубке Первого канала.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Французы Пападакис и Сизерон пропустят ЧМ по фигурному катанию

О формате соревнований и интересных находках организаторов корреспондент "РГ" поговорил с Екатериной Бобровой - обладательницей командного олимпийского "золота" "Сочи-2014" и чемпионкой Европы в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьевым.

Екатерина, как вам идея с противостоянием Загитовой и Медведевой?

Екатерина Боброва: Понятно, что это отличная реклама для турнира. И действительно, очень многие болельщики заинтересовались такой афишей. Но я не хочу заострять на этом внимание, поскольку, помимо этих двух великих девочек, которые, по сути, не будут выступать на соревнованиях, в турнире примут участие лучшие спортсмены сборной России. Это наши сильнейшие одиночницы, к которым прикованы взгляды. Миша Коляда, который, можно сказать, восстал из пепла, стал трехкратным чемпионом России. Тарасова с Морозовым, которые вернули себе титул чемпионов страны в парном катании, и Степанова с Букиным, которые впервые победили на ЧР в танцах на льду. Так что борьба в любом случае будет очень красивой во всех видах. Многое будет зависеть от того, как распорядится жребий, кто в какую команду попадет. Безумно интересно, как все сложится. Турнир точно получится зрелищным.

Будет не хватать в этой компании Синициной с Кацалаповым?

Екатерина Боброва: Да, мы по ним скучаем. Желаю им скорейшего выздоровления и скорейшего возвращения в обойму сборной России. Но сезон подходит к концу. Будем ждать решения по чемпионату мира (его огласят 28 января. - "РГ"). Уверена, что ребята и тренерский штаб во главе с Александром Жулиным приложат максимум усилий, чтобы пара смогла поехать на ЧМ. Если все отменится, как уже случилось с чемпионатом Европы, будем ждать их в следующем олимпийском сезоне.

10 миллионов рублей составит призовой фонд Кубка Первого канала

В конце февраля пройдет еще один ответственный старт - финал Кубка России...

Екатерина Боброва: В этом году каждый старт очень важен для спортсменов, так как ни одного международного турнира так и не провели. Раньше этапы и финал Кубка России фигуристы топ-уровня не всегда воспринимали как важные соревнования. Но ситуация поменялась.

Катя, вы дважды участвовали в командных турнирах на Олимпиадах. Выиграли "золото" в Сочи и "серебро" в Пхёнчхане. В чем особенность такого формата?

Фигуристка Туктамышева выступит в командном турнире и финале Кубка России

Екатерина Боброва: Из участников московского турнира Тарасова с Морозовым и Миша Коляда - единственные, кто выступал в командном турнире на Олимпиаде. Есть ребята, которые участвовали в командном чемпионате мира, но это немножко другое. Тем не менее это опыт. Ведь командный турнир - это что-то новое. Ты не знаешь, к чему готовиться. Но появляется гиперответственность за команду. Каждый спортсмен выкладывается на все сто, чтобы не подвести. Чувствуется сплочение и поддержка, и другой команды в том числе. Ведь мы все знаем друг друга, даже если речь идет о международных соревнованиях. И все же Кубок Первого канала - больше соревновательное шоу. Безусловно, все будут стараться и показывать свой максимум. Но и участникам, и зрителям желаю получить максимальное удовольствие от этого старта.

Изюминка турнира - прыжковый фестиваль. Увидим, как Трусова соревнуется с одиночниками в исполнении четверных?

Екатерина Боброва: Точных правил я не знаю. Так что жду с нетерпением старта. Знаете, такие шуточные игры мы устраивали на тренировках перед показательными выступлениями, когда не было зрителей и камер. Как это будет при заполненных трибунах, не могу представить. Хотя уверена, всем будет весело.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп
Трое погибли и одиннадцать ранены при взрыве дома в Мадриде
Пятеро силовиков получили ранения в ходе ликвидации боевиков в Чечне
В России создается новая коалиция левых сил
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон