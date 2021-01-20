Федерация фигурного катания на коньках России и Первый канал подготовили для поклонников этого вида спорта прекрасный подарок. С 5 по 7 февраля в Москве пройдет уникальный командный турнир. Анонс мероприятия на сайте выглядит захватывающе, намекая на новую дуэль между олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Нет, Алина, поработавшая ведущей "Ледникового периода", не возобновила карьеру, а Женя продолжает восстанавливаться после пневмонии. Но именно они будут капитанами команд на Кубке Первого канала.

О формате соревнований и интересных находках организаторов корреспондент "РГ" поговорил с Екатериной Бобровой - обладательницей командного олимпийского "золота" "Сочи-2014" и чемпионкой Европы в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьевым.

Екатерина, как вам идея с противостоянием Загитовой и Медведевой?

Екатерина Боброва: Понятно, что это отличная реклама для турнира. И действительно, очень многие болельщики заинтересовались такой афишей. Но я не хочу заострять на этом внимание, поскольку, помимо этих двух великих девочек, которые, по сути, не будут выступать на соревнованиях, в турнире примут участие лучшие спортсмены сборной России. Это наши сильнейшие одиночницы, к которым прикованы взгляды. Миша Коляда, который, можно сказать, восстал из пепла, стал трехкратным чемпионом России. Тарасова с Морозовым, которые вернули себе титул чемпионов страны в парном катании, и Степанова с Букиным, которые впервые победили на ЧР в танцах на льду. Так что борьба в любом случае будет очень красивой во всех видах. Многое будет зависеть от того, как распорядится жребий, кто в какую команду попадет. Безумно интересно, как все сложится. Турнир точно получится зрелищным.

Будет не хватать в этой компании Синициной с Кацалаповым?

Екатерина Боброва: Да, мы по ним скучаем. Желаю им скорейшего выздоровления и скорейшего возвращения в обойму сборной России. Но сезон подходит к концу. Будем ждать решения по чемпионату мира (его огласят 28 января. - "РГ"). Уверена, что ребята и тренерский штаб во главе с Александром Жулиным приложат максимум усилий, чтобы пара смогла поехать на ЧМ. Если все отменится, как уже случилось с чемпионатом Европы, будем ждать их в следующем олимпийском сезоне.

10 миллионов рублей составит призовой фонд Кубка Первого канала

В конце февраля пройдет еще один ответственный старт - финал Кубка России...

Екатерина Боброва: В этом году каждый старт очень важен для спортсменов, так как ни одного международного турнира так и не провели. Раньше этапы и финал Кубка России фигуристы топ-уровня не всегда воспринимали как важные соревнования. Но ситуация поменялась.

Катя, вы дважды участвовали в командных турнирах на Олимпиадах. Выиграли "золото" в Сочи и "серебро" в Пхёнчхане. В чем особенность такого формата?

Екатерина Боброва: Из участников московского турнира Тарасова с Морозовым и Миша Коляда - единственные, кто выступал в командном турнире на Олимпиаде. Есть ребята, которые участвовали в командном чемпионате мира, но это немножко другое. Тем не менее это опыт. Ведь командный турнир - это что-то новое. Ты не знаешь, к чему готовиться. Но появляется гиперответственность за команду. Каждый спортсмен выкладывается на все сто, чтобы не подвести. Чувствуется сплочение и поддержка, и другой команды в том числе. Ведь мы все знаем друг друга, даже если речь идет о международных соревнованиях. И все же Кубок Первого канала - больше соревновательное шоу. Безусловно, все будут стараться и показывать свой максимум. Но и участникам, и зрителям желаю получить максимальное удовольствие от этого старта.

Изюминка турнира - прыжковый фестиваль. Увидим, как Трусова соревнуется с одиночниками в исполнении четверных?

Екатерина Боброва: Точных правил я не знаю. Так что жду с нетерпением старта. Знаете, такие шуточные игры мы устраивали на тренировках перед показательными выступлениями, когда не было зрителей и камер. Как это будет при заполненных трибунах, не могу представить. Хотя уверена, всем будет весело.