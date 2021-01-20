В Москве закрыли 65 нелегальных игровых заведений

65 нелегальных игровых заведений - казино, залов игровых автоматов и интернет-клубов - были закрыты в Москве в прошлом году. В отношении организаторов незаконного бизнеса было возбуждено 42 уголовных дела, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

По сравнению с 2019 годом, нелегальных казино в городе нашли меньше - 10 против 14, зато интернет-клубов стало в разы больше - 49 против 16. В процессе их закрытия в прошлом году было изъято 1460 единиц игрового оборудования, которое подлежит обязательной утилизации, если не является доказательством по уголовным делам. Помещения, в которых собирались нелегальные игроки, после закрытия берутся под наблюдение представителями городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, правоохранительными органами и активистами, регулярно проводящими рейды по подозрительным адресам. Это делается для того, чтобы игровые залы не начали возвращаться в те же самые помещения, как только оттуда уходит полиция. В частности, в течение года на контроле у правоохранителей, чиновников и общественников находилось 216 таких адресов.

Осуществляется постоянный мониторинг работы и разрешенных игровых заведений - букмекерских контор, где принимаются ставки на исход различных спортивных мероприятий. В Москве таких контор 374, а еще в 395 точках идет продажа билетов государственных лотерей.