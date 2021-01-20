В ОБСЕ предостерегли Киев от применения на Донбассе силы по карабахскому сценарию

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая выполняет функции председателя ОБСЕ, предостерегла Киев от соблазна попытаться разрешить конфликт на Донбассе при помощи маленькой победоносной войны. "Устойчивый мир не установить силовым путем", - заявила дипломат, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, украинские власти должны действовать на юго-востоке страны предельно осторожно, не посягая на вооруженное решение вопроса, как это произошло вокруг Нагорного Карабаха. При этом госпожа Линде призвала не причислять ситуацию на Донбассе к замороженным конфликтам, поскольку потенциал переговоров все же не исчерпан, и площадки для консультаций - прежде всего, Трехсторонняя контактная группа в Минске и "нормандский формат" - все еще действуют и приносят плоды. По крайней мере, в ОБСЕ не ставят под сомнение их целесообразность.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинские генералы "в качестве примера изучают опыт современного ведения боевых действий" в Карабахе.