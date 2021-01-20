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20.01.2021 19:17
Рубрика: Экономика

В первую рабочую неделю 2021 года больше всего подорожали помидоры

Текст: Татьяна Карабут

За неделю с 12 по 18 января 2021 года цены на продукты питания показывали разнонаправленную динамику, следует из данных Росстата.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Так, самый подорожавший продукт 2020 года - сахар - за прошлую неделю снизился в цене на 0,5%, а с начала 2021 года - на 1,2%. В отдельных регионах цены на сахар-песок упали более чем на 5%. А вот масло подсолнечное подорожало за неделю на 0,1%. В некоторых регионах рост цен достигал 2,8%. Впрочем, кое-где цены на подсолнечное масло все же снизились - до 1,7%. Напомним, именно по этим продуктам 16 декабря Минпроторг, Минсельхоз, производители и крупнейшие сети договорились стабилизировать цены на первый квартал 2021 года: цены на сахар не должны превышать 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

По данным Росстата, на прошлой неделе больше всего подорожали помидоры - на 3,5%. При этом с начала года рост составил целых 11,5%. Картофель за неделю вырос в цене на 2,1% (с начала года - на 4,9%), морковь - на 1,9% (с начала года - на 5,3%), лук репчатый - на 0,8% (с 31 декабря 2020 года на 3,4%).

Также за первую рабочую неделю 2021 года выросли цены на мясо кур и рыбу мороженую - на 0,5%, муку пшеничную и консервы овощные для детского питания - на 0,4%, хлеб ржаной, рис, макаронные изделия, вермишель, водку, чай черный - на 0,3%, говядину, свинину, консервы мясные, маргарин, творог жирный, консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания - на 0,2%, баранину, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное, молоко пастеризованное, печенье, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Зато снизились цены на яйца, которые еще недавно дорожали. Снижение цен пока составило 0,7%. В некоторых регионах снижение достигало более 6%.

Также снизились цены на крупу гречневую и пшено - на 0,2%, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 0,1%. Цены на колбасы вареные, сметану, сыры сычужные, смеси сухие молочные для детского питания, соль поваренную, конфеты шоколадные и карамель не изменились.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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