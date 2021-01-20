В Польше выпустили "Майн кампф" Гитлера, на очереди Франция

В Польше в свет выходит академическое издание книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" ("Моя борьба", входит в Федеральный список экстремистских материалов, распространение которых на территории РФ запрещено - прим. "РГ"). Как подчеркивают в издательстве Bellona, эта книга должна стать "предупреждением о том, как легко разрушить демократию и практически незаметным образом прийти к тоталитарному режиму".

"То, что произошло в Германии после 1933 года, может произойти сегодня, завтра, послезавтра во многих местах мира", - отметил директор Bellona Збигнев Червински. По его словам, крайне важно "дать полную картину того, что такое "Майн кампф", и объяснить, каковы могут быть последствия".

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих со своей стороны отметил, что академическое издание "поможет людям понять гораздо более полно и глубоко опасности нацизма, лжи и тоталитаризма".

Издание трактата Гитлера в Польше стало уже вторым таким случаем в Европе за последние годы. В 2016-м книга была выпущена в Германии и в том же году стала бестселлером, вместо 4 тысяч экземпляров, как изначально планировалось, было продано 85 тысяч. Впрочем, надо отметить, что книга гораздо толще оригинала, впервые вышедшего в 1925 году. В двухтомнике собраны 5 тысяч комментариев экспертов и историков (без них публиковать "Майн кампф" в Германии, как и во многих других странах, запрещено).

В скором времени список стран, где был издан манифест Гитлера, пополнит Франция. Ранее предполагалось, что книга, разоблачающая расистскую и антисемитскую идеологию Адольфа Гитлера, выйдет в 2020 году. Но пандемия коронавируса вынудила издательство Fayard перенести время ее выхода в свет. На полках магазинов она появится в 2021 году, правда, точная дата пока не установлена. Кроме того, издательство не раскрывает подробности ее содержания, пишет AFP.

Стоит отметить, что "Майн кампф" была написана Гитлером в то время, когда он отбывал тюремный срок в Баварии после неудавшегося государственного переворота. По словам экспертов, читать книгу крайне сложно, она написана бестолково, нудно, тяжелым, корявым языком, скучно и совершенно неудобоваримо.