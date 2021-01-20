В Полтаве объявили конкурс на памятник Петлюре

Украинские власти решили воскресить призрак еще одного "национального героя" - одиозного атамана Симона Петлюры. На Полтавщине, откуда он родом, объявили "всеукраинский" конкурс на проект памятника революционному военачальнику, который печально прославился зверствами и массовыми еврейскими погромами в годы Гражданской войны (за что, собственно, и был убит в 1926 году в парижской эмиграции Самуилом Шварцбурдом, которого полностью оправдал французский суд).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Полтавской областной администрации, автор идеи самого удачного изваяния Петлюры получит 40 тысяч гривен (почти полторы тысячи долларов). Конкурс, инициированный "по просьбе общественности", приурочен к столетней годовщине исторических событий, которые полтавские власти называют "украинской революцией 1917-1921 годов". Полтавские власти считают, что "выдающаяся личность Петлюры заслуживает чествования в родном городе". Где именно поставят памятник - неизвестно. Между тем в последние годы улицы в украинских городах (в той же Полтаве, Киеве, Львове, Виннице и многих других) уже переименовали в честь Петлюры, кое-где появились монументы и бюсты националиста.