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20.01.2021 01:30
Рубрика: Общество

В Роскачестве объяснили, как можно следить за человеком через смартфон

Текст: Иван Черноусов
В наше время следить за человеком через смартфон стало очень просто. Для этого не нужны какие-то специализированные знания и навыки, а методы можно разделить на легальные и нелегальные. О них рассказал Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Следить за человеком через смартфон можно легальными и нелегальными способами, - объясняет эксперт. - Так, родители могут контролировать своего ребенка при помощи приложений для родительского контроля (это позволит видеть, где ребенок находится, какими приложениями чаще пользуется и даже кому звонит). Stalkerware или приложения-шпионы по сути представляют собой незаконный вариант таких же приложений, только для скрытной слежки, и попадают на телефон они, как правило, без ведома жертвы".

Фото: istock
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По его словам, смартфон может рассказывать о вас очень много информации, например, где вы отдыхали, где, когда и с кем обедали и даже какой подарок купили маме. "Вопрос только в том, кто именно владеет данной информацией. Рекламодатель, который будет показывать таргетированную рекламу, или злоумышленник, который воспользуется ею в своих интересах", - говорит Куканов.

Специалист уверен, что реклама не может причинить вреда, к тому же, в сегодняшних реалиях данные собираются всеми, везде и всегда, и цифровой портрет человека скорее всего уже давно готов и активно используется, отключение геолокации здесь не сильно затруднит работу рекламщикам (хотя это поможет немного сэкономить заряд батареи).

"Если же говорить об опасности, то ее для пользователя могут предоставлять именно вирусы, которые можно случайно установить на телефон из магазина приложений под видом безобидной программы, получить в качестве "довеска" с пиратским контентом или через фишинговую ссылку. Получив определенные разрешения, они могут использоваться в качестве шпионов или красть персональные и платежные данные", - продолжает Куканов.

Эксперт рекомендует обращать внимание на разрешения, которые требуют приложения, устанавливаемые на смартфон, особенно если это доступ к камере, микрофону, звонкам, изменению файлов в памяти устройства и отправке их через интернет. "В том случае, если функциональность приложения очевидно не подразумевает использования этих возможностей, лучше откажитесь от установки этого приложения. Вы всегда можете проверить детали разрешений в настройках телефона, а с недавнего времени прямо на странице приложения в App Store", - заключает Куканов.

Общество Госфонды и контрольные органы Роскачество

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