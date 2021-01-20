В Роспотребнадзоре предупредили о нашествии тараканов

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева предупредила о скором пике роста числа тараканов - он ожидается в феврале. По словам специалиста, такая активность насекомых связана с циклом размножения и неизбежна, однако есть ряд способов противостоять нашествию.

Так, тараканы любят тепло и влагу, а потому с высокой вероятностью будут атаковать ванную комнату и кухню. Чтобы это предотвратить, рекомендуется поставить сеточки на вентиляционных отверстиях, передает радио Sputnik.

Если насекомые все же проникли в квартиру, то следует применять обычные пищевые приманки. А вот обращение в службы дезинфекции может быть менее результативным, так как там работают с помощью распыления пиретроида. "К сожалению, у нас сейчас вопрос номер один - это формирование популяции тараканов, устойчивых или резистентных к основным инсектицидам, вроде пиретроида", - отметила Светлана Рославцева.

Заведующая лабораторией добавила, что после февраля следующий пик активности тараканов ожидается летом.