В России 15 процентов строящегося жилья может стать проблемным

Права более 46 тысяч обманутых дольщиков были восстановлены в 2020 году. Это граждане, которые приобрели жилье в 456 проблемных объектах общей площадью 3,4 млн кв. метров. Об этом сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, подводя итоги года.

За год в 4,5 раза увеличилось количество домов, в отношении которых принято решение о завершении строительства: с 82 до 367. С 8 тысяч до 33,5 тысячи выросло число дольщиков, которые в итоге получат свое жилье. По 89 домам общей площадью 1,2 млн кв. метров было выплачено возмещение, его получили более 12,5 тысячи человек. Фондом было завершено строительство 17 объектов, это на 3 дома больше, чем годом ранее.

К 18 января нынешнего года в едином реестре проблемных объектов фонда числилось 2 828 домов, около половины из них (1466 объектов) находятся в работе непосредственно фонда. В топ-3 регионов с наибольшим количеством проблемных объектов по-прежнему входят Московская и Ленинградская область и Краснодарский край. Специалистами фонда выявлено еще 1 385 объектов с риском появления обманутых дольщиков, это 15,5% от общего количества строящегося жилья.

"В 2021 году мы продолжим активно работать над восстановлением прав граждан - участников долевого строительства. Впереди у нас амбициозные планы, и мы надеемся реализовать их, обеспечив жильем или выплатой компенсации тысячи граждан во всех субъектах РФ, где есть обманутые дольщики. Помимо этого, перспективными направлениями для Фонда в новом году являются реализация функций застройщика в отношении земельных участков и объектов незавершенного строительства, переходящих Фонду, и активное взаимодействие с Фондом ЖКХ по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда в дома, построенные Фондом", - рассказал гендиректор фонда Константин Тимофеев.