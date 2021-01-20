Бум на строительство загородных домов, начавшийся в 2020 году из-за пандемии, продолжается. Предприятия, изготавливающие домокомплекты, загружены заказами уже до конца лета.

Спрос на продукцию за последний год вырос у 83% компаний, сообщает Ассоциация деревянного домостроения. Сейчас идет запись на домокомплекты на июль-август, а некоторые производители расписывают очередь уже на 2022 год. При этом цены на дома выросли, поскольку стройматериалы и работы подорожали на 20-30%. Так, стоимость крепежных изделий, арматуры поднялась с начала декабря в полтора раза, пиломатериалов - на 30%. Клиенты реагируют нормально и только жалеют, что не начали строиться раньше, говорят в компаниях.

Половина опрошенных предприятий отмечает, что спрос сдвинулся на дома меньшей площади. В то же время все чаще клиенты заказывают деревянный дом "под ключ", дома без отделки уходят в прошлое. В топе деревянных домов - быстровозводимые конструкции: дома по каркасной технологии и из клееного бруса. В то же время из-за повышения цен дома из клееного бруса теперь доступны только остаткам среднего класса и элите, считает гендиректор "Стройхаус" Эдуард Меньшиков. Массовое строительство, по его мнению, будет из более доступных материалов, в первую очередь не экспортных - кирпича, газобетона, каркаса с утеплителем.

Заказчики отмечают отсутствие ликвидных земельных участков, говорит директор по стратегическому развитию ассоциации Семен Гоглев: еще летом был небольшой, но выбор, осенью - единичные остатки, в начале 2021 года они уже отсутствуют либо находятся в очень неудобных локациях и несовершенные по качеству. Строиться сейчас собираются те, кто успел обзавестись землей в прошлом году или ранее.

До сих пор в России шла "многоэтажная субурбанизация" - города развивались путем застройки окраин многоэтажными домами, отмечает руководитель комиссии по жилполитике Общественного совета при минстрое Надежда Косарева. Это сопровождалось инфраструктурными проблемами - низкой транспортной доступностью, недостаточной обеспеченностью социальной и бытовой инфраструктурой. Задача создания сегмента загородного жилья еще более сложна, считает она.

Дома без отделки уходят в прошлое. Чаще всего потребители выбирают деревянные коттеджи "под ключ"

Например, для низкоплотной застройки не могут быть такими же требования по наличию и территориальной доступности школ, поликлиник и т.д. Необходимость добираться к месту работы или учебы в большей степени диктует наличие личного автомобиля, что влечет за собой особые проблемы. Своя экономика у коммунальной инфраструктуры - большая протяженность сетей при потреблении меньшей мощности. "Возросший спрос на загородное жилье - это отличный момент и большой вызов для изменения градостроительной модели развития наших городов", - говорит Косарева.