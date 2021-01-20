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20.01.2021 17:58
Рубрика: Экономика

Налетай, подешевело

В России могут появиться еще две авиакомпании-лоукостера
Текст: Светлана Ментюкова
Минтранс ищет инвесторов для создания в России еще двух авиакомпаний-лоукостеров для работы на внутренних авиалиниях. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

По его словам, одним из крупнейших инвесторов в проекте создания лоукостера может стать Сбербанк. К проекту планируется привлечь и других инвесторов. Причина - необходимость удовлетворения спроса на низкобюджетные перевозки, возникшая из-за пандемии.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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"Мы с президентом Сбербанка, Германом Оскаровичем Грефом, ведем активные переговоры по созданию лоукостера. Он готовится стать одним из крупнейших инвесторов. Кроме Сбербанка, мы, наверное, еще пригласим инвесторов - это нормальная конкуренция на рынке. В ближайшие три месяца мы более предметно уже можем на эту тему говорить", - сообщил Савельев. По его словам, создание лоукостера обсуждается именно в средней полосе России.

Глава минтранса отметил, что формат компании-лоукостера - будет ли она создана внутри групп авиакомпаний как дочерний перевозчик или же сформирована на базе уже существующего авиаперевозчика - с участниками отрасли еще обсудит Рос­авиация.

Впрочем, сам министр не уверен, передает его слова ТАСС, что идея создания лоукостера на базе уже существующей авиакомпании или использование гибридной модели перевозок удачна. Он отметил, что положительный опыт создания бюджетной компании из действующего перевозчика есть только у австралийской Qantas.

В Минтрансе, по словам Савельева, изучили международный опыт по данной тематике. "Согласно мировым трендам, наиболее быстрый рост показывает именно сектор лоукостеров. Премиальный сегмент растет медленно", - отметил он.

Савельев уверен, что наличие в стране трех лоукостеров, учитывая работающую сейчас "Победу", полностью покроет спрос на низкобюджетные перевозки по России.

Второй отечественный лоукостер, полагает глава минтранса, может появиться уже в 2022 году. При этом будет целесообразно, чтобы он осуществлял полеты из средней полосы России.

"Когда меня утверждали в Госдуме, я сказал, что в области авиации в первую очередь буду заниматься созданием лоукостеров. На мой взгляд, вполне реалистично создать два лоукостера: один в средней полосе России, второй - на Дальнем Востоке, - сказал он (цитата по ТАСС). - "Победа" есть, сегодня можно сделать первый шаг - создать его в средней полосе, где мы видим пассажиропоток отдельный для лоукостера. А третий - это Дальний Восток, но это попозже. Второй лоукостер мы можем реально создать, если не в этом году, то в следующем точно".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс

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