Карантин хорош не только тем, что бережет здоровье пожилых, оставляя их дома. Именно карантин помогает многим из них понять, что компьютер - это не только "стрелялки" для внуков.

Пенсионеры сегодня научились приветствовать через Zoom друзей, живущих за тысячи километров, осваивать не выходя из дома основы бисероплетения, французского языка и финансовой грамотности, изучать мир, учиться танцевать и укреплять здоровье. Многим без компьютера теперь никак. Вот несколько интересных региональных и столичных онлайн-проектов, способных заинтересовать пользователей пенсионного возраста - и помочь им в жизни.

Квест "Спасти 2020"

Интерактивную компьютерную игру для пенсионеров придумали в "Организационно-методическом центре социальной помощи" при Минсоцполитики Свердловской области. Игроку нужно помочь условной пенсионерке Антонине Петровне преодолеть все сложности 2020-го и разнообразить ее будни на самоизоляции. К игре есть инструкция, как увеличить размер шрифта или отключить звук, как перейти на новый уровень и т.д. Задания связаны со структурой и работой "Виртуального зала", где есть материалы для пожилых - мастер-классы от поваров, советы по омоложению лица, онлайн-уроки финансовой грамотности, гимнастика, ссылки на музыкальные YouTube-каналы и т.д. Чтобы пройти уровень, нужно изучить один из разделов.

Онлайн-экскурсии "Пеший лекторий"

Профессиональные экскурсоводы, организованные АНО ЦП "Социальные технологии", разработали уникальные, адаптированные для виртуальных путешествий, маршруты экскурсий по Золотому кольцу, Парижу, Стамбулу, Брюсселю, Мюнхену, Венеции, Тбилиси, Москве и не только. В московской части программы - маршруты тематические, позволяющие оказаться в московских театрах, пройтись по местам съемок известных фильмов и путями литературных героев.

Интернет-магазин сувениров

Создан санкт-петербургской Ассоциацией ветеранов, инвалидов и пенсионеров. Поставщиками нового ресурса стали более 250 самозанятых пенсионеров, которые шьют подушки, игрушки, плетут из лозы и бересты, делают сувениры и самодельные украшения (пользующиеся наибольшим спросом). Для желающих стать поставщиком интернет-магазина на сайте - инструкция "как стать продавцом", все необходимые ссылки, здесь оказывают помощь в постановке на налоговый учет. Для остальных - каталог товаров, запись на мастер-классы и вебинары.

Задача игрока - помочь условной пенсионерке Антонине Петровне пережить самоизоляцию

Литературный конкурс ПЕРЕЗАГРУЗКА 2020

Организаторы, омское отделение Союза пенсионеров России, предлагают "поделиться своими размышлениями на любую тему, историями, статьями к событиям, опытом (личным)". Жанр повествования - любой, объем - не более 4 страниц печатного текста А4. Победители будут определены по читательским "лайкам", к 23 февраля назовут лучших авторов-мужчин, к 8 марта - женщин. По материалам конкурса в 2021 г. планируется выпустить если не сборник, то электронную книгу.

Прием работ - до 20 февраля.

Тренировки по ушу

Онлайн-занятия, организованные Федерацией ушу Самары, включают общеукрепляющие упражнения, суставную гимнастику, медитацию, массаж и дыхательную гимнастику. Пенсионеры, которые по разным причинам не смогут заниматься напрямую с тренером онлайн, получают видеоуроки для самостоятельных занятий. Запланированы бесплатные семинары, мастер-классы и лекции по активному долголетию. В июне, в финале проекта этого года - региональный фестиваль для пожилых людей, ведущих активный образ жизни. Пока планируется очно.

Клуб "Серебряный век"

На платформе Zoom тут занимаются онлайн актерским мастерством, развитием речи и памяти, вокалотерапией и гимнастикой. Получить ссылку на занятия можно, заполнив анкету на сайте. Здесь же - обучающие ролики по пользованию смартфоном, видеозанятия по английскому и испанскому для начинающих, рукоделию из разных материалов, уроки фламенко.

"Сказки внукам"

Проект, в котором самые обычные дедушки и бабушки читают свои любимые сказки, начался в октябре - и с тех пор на YouTube вышло уже 132 видеоролика, записанных дома у исполнителей и смонтированных сотрудниками Московского социального центра. Среди сказок - "Зайкина избушка", "Как отдыхают подъемные краны", "Как собака друга искала", "Журавушка", "Каша из топора" и другие. На странице проекта в YouTube можно послушать, как свои любимые сказки читают Николай Дроздов, Анна Шатилова, Александр Журбин и другие знаменитости. Запись на участие в проекте идет на сайте МСЦ.

"Школа пожилого пациента"

Занятия под таким названием с 2009 года очно проводило отделение Союза пенсионеров России по Владимирской области. Пандемия перевела занятия в Zoom. Ведущие медицинские эксперты и ученые дают слушателям в режиме онлайн практические рекомендации по ведению ЗОЖ и рациональному питанию, оздоровительной физкультуре, профилактике распространенных возрастных заболеваний, контролю здоровья. С февраля лекции станут доступны и жителям других регионов. Слушателем можно стать, написав на почту mazuninport33@yandex.ru, чтобы получить в ответ ссылку на Zoom-конференцию. Некоторые видео уже есть на YouTube.