В России стартует маркировка молочных товаров

С 20 января 2021 года в России начинается маркировка молочной продукции. Но сначала она будет проходить в добровольном порядке.

Обязательной она станет для разной молочной продукции в разные сроки: с 1 июня 2020 года - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. И только через три года - с 1 декабря 2023 года - начнется обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля 2019 года и должен был завершиться 29 февраля 2020 года. Но по инициативе Минпромторга сроки несколько раз переносились. Закончился эксперимент только 31 декабря 2020 года. Изначально предполагалось, что уже с 20 января 2021 года она будет вводиться в обязательном порядке поэтапно для разных групп товаров. Однако под давлением экспертов и участников рынка Минпромторг инициировал перенос сроков введения обязательной маркировки.

В конце декабря 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров также рассказывал, что ведомство пошло навстречу бизнесу и оставило поштучный учет только на товары со сроком годности более 40 суток. А для скоропортящейся продукции в системе маркировки будет предусмотрен только партионный учет. Таким образом бизнес сможет постепенно наладить все процессы и в комфортном режиме подключиться к маркировке.

При этом предприятия могут рассчитывать на меры поддержки со стороны государства в виде льготных краткосрочных кредитов для покупки кодов, обеспечения печати и технического обслуживания оборудования для маркировки. Помимо этого, будут предоставляться льготные инвестиционные кредиты на закупку оборудования. Также прорабатывается возможность поставки молочным предприятиям оборудования для маркировки на условиях лизинга.

Производители смогут выбрать один из трех вариантов нанесения кодов на товары. Кроме наклеивания этикеток и печати кодов в момент производства молочной продукции на линии, предприятия смогут заказать в типографии упаковку на свои товары с уже нанесенными кодами маркировки. Последний способ, как считают в Минпромторге, наиболее экономный, поскольку производителям "молочки" нет необходимости покупать полный комплект оборудования для маркировки.

Единую систему национальной цифровой маркировки и отслеживания товаров планируется внедрить до 2024 года. Она должна охватить все отрасли промышленности. Смысл маркировки - в возможности отследить "жизненный цикл" товара - от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке. Это должно исключить возможность вброса подделки. Оператором маркировки выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства. По данным компании, на конец прошлого года в информационной системе было зарегистрировано более 8 тыс. участников оборота молочной продукции, в том числе 632 производителя и 173 импортера.