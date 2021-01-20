В "Спартаке" подтвердили переговоры с "Фиорентиной" по Кокорину

В "Спартаке" подтвердили факт переговоров с "Фиорентиной" о переходе нападающего Александра Кокорина в итальянскую команду. Глава департамента "красно-белых" по связям с общественностью Антон Фетисов заявил "РГ", что "фиалки" действительно заинтересованы в покупке игрока.

"Да, переговоры действительно идут", - сказал Фетисов, но не стал отвечать на вопрос, есть заинтересованность со стороны других клубов.

Ранее об интерес "Фиорентины" к 29-летнему Кокорину сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Кокорин перешел в "Спартак" в статусе свободного агента летом прошлого года, заключив контракт до 2023 года. В составе москвичей он провел 10 игр и забил 2 мяча, оба из которых - с пенальти.