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20.01.2021 20:04
Рубрика: В мире

В США появилась первая в истории страны женщина-вице-президент

Текст: Александр Гасюк
Камала Харрис вступила в должность 49-го вице-президента США, став первой женщиной в истории страны, занявшей государственный пост №2
Фото: AFP/ Olivier Douliery
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Она принесла присягу на верность конституции и стране на ступенях Капитолия.

"Я, Камала Деви Харрис, торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов внешних или внутренних. Я буду верна этой клятве. Я принимаю это обязательство свободно и клянусь, что я буду добросовестно исполнять свои обязательства. И да поможет мне Бог", - произнесла она традиционную формулу присяги, положив левую руку на Библию, которую держал перед ней супруг Дуглас Эмхофф.

"Примите мои поздравления, госпожа вице-президент", - сказала стоявшая перед ней и принимавшая присягу член Верховного суда США Соня Сотомейор.

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