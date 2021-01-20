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20.01.2021 20:58
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 26 тыс. военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 26 тысяч 319 человек. Эти данные в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 144 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 99 тысяч 174 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 3 тысячи 692 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Это меньше, чем было в минувший понедельник и несколькими днями ранее. 1 тысяча 857 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Сорок восемь изолированы по месту службы. Двадцать девять находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 758 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - одиннадцать. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у девяти пациентов. Остальные болеют без симптомов.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 14 тысячам 893 заболевшим, 5 тысяч 271 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

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