В зоопарке Таллина у льва был подтвержден COVID-19

Даже славный доктор Айболит оказался бы беспомощным перед букетом заболеваний, включая почечную недостаточность, из-за которой пришлось усыпить на днях в зоопарке эстонской столицы пожилого азиатского льва Юне. Но самым неожиданным для ветеринаров оказался тест на коронавирус, который чуть позже был выявлен у хищника, чье второе уменьшительно-ласкательное имя было Джонни, уточняет агентство Delfi.

Пока сотрудники зоопарка только осторожно выдвигают первые гипотезы причин его инфицирования, для животных, которые потенциально могут быть подвержены заболеванию, уже введены строгие правила гигиены и санитарии.

Да и директор зверинца Тийт Маран до сих пор не спешит с выводами, утверждая, что у него нет окончательного ответа на вопрос, как именно мог заразиться лев. А вот на вопрос о вероятности ложноположительного результата руководитель зоопарка только отрицательно качает головой: "Он исключен, поскольку льву сделали три теста. Поэтому мы продолжаем работать над тем, чтобы выяснить источник заражения", - пояснил Маран ситуацию местным информационным порталам, уточнив, что, несмотря на то, что у других животных коронавирус не выявлен, зоопарк проведет выборочное тестирование животных, которые потенциально могут заразиться.

Что же касается основного заболевания Юне, то проведенный еще десять лет консилиум врачей подтверждал у азиатского льва наличие почечной недостаточности. За первые недели января состояние льва заметно ухудшилось и ветеринары не оставили надежд на его выздоровление. И чтобы избавить животное от дальнейших мучений, было принято решение его усыпить. А поскольку мировая практика подтверждает, что семейство кошачьих наиболее восприимчиво к нынешней пандемии, льва посмертно и проверили на COVID-19.

На наличие коронавируса и антитела уже проверили весь персонал таллинского зоопарка, так или иначе соприкасавшийся с вольером для львов. Первые поступившие результаты 13 тестов пока отрицательные, утверждает руководство.

В то же время, по данным специалистов, случаи инфицирования у животных зафиксированы и в других зоопарках мира. Коронавирус обнаружен у тигров и львов Бронксского зоопарка в Нью-Йорке, пум в Южной Африке, тигров в Ноксвиллском зоопарке в Теннесси, горилл в Калифорнийском зоопарке и львов в Барселонском зоопарке Испании.