Вакцина "Спутник V" подана на регистрацию в ЕС

РФПИ подал заявление о регистрации вакцины "Спутник V" в ЕС и ожидает, что процесс постепенной экспертизы (rolling review) начнется в феврале, сообщили сегодня в фонде. Получение регистрации означает, что российскую вакцину допустят к применению в странах ЕС.

Вчера эксперты, представляющие Европейское агентство лекарственных средств (EMA), провели научную консультацию (scientific review) для разработчиков вакцины "Спутник V", - отметили сегодня в РФПИ. По сути, были проведены первые консультации перед началом процесса регистрации, в которых приняли участие более 20 международных экспертов и ученых.

Рекомендации по результатам вчерашнего обсуждения будут направлены разработчикам вакцины "Спутник V" в течение 7-10 дней, отмечают в РФПИ. Что касается решения Европейского агентства лекарственных средств о предоставлении "Спутнику V" регистрации, оно будет принято по результатам серии экспертных проверок.

Ранее в Минздраве России сообщали, что процедура регистрации российского лекарства или вакцины за рубежом включает в себя, в числе прочих действий, и обязательную экспертизу производственных площадок - что в условиях пандемии затруднительно и может удлинить сроки процедуры.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

22 января Всемирная организация здоровья (ВОЗ) начнет процедуру предподачи (pre-submission review) регистрационной заявки "Спутник V".