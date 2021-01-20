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20.01.2021 19:34
Рубрика: Власть

Жалоба не опоздала

Верховный суд: из-за пандемии пропущенный срок можно восстановить
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8362)
Неожиданное решение принял Верховный суд РФ, когда посчитал возможным согласиться с истцом, который пропустил срок подачи кассационной жалобы.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Аргументы гражданина, что он из-за антикоронавирусных ограничений не мог вовремя собрать нужные документы, Верховный суд посчитал серьезными. Такое решение он вынес, когда пересматривал простое гражданское дело.

Фото: iStock
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Житель Подмосковья сильно задолжал детям с выплатой алиментов. Судебный пристав во исполнение решения суда арестовал два автомобиля должника. Сам же должник посчитал, что арест имущества был незаконным, и подал административный иск.

По мнению неплательщика алиментов, пристав не дала ему материалы исполнительного производства, не вернула вещи, которые были в машинах, не сообщила, где стоят машины, и не отправила машины на оценку. Поэтому, по его мнению, действия пристава были незаконными.

Но суд с аргументами мужчины не согласился. Подольский городской суд иск отклонил. Причина - отсутствие конкретики - не ясно, о каких вещах в машине тот писал, и вообще доказательств было мало.

Тогда гражданин обратился в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Но тот жалобу возвратил, потому как на два месяца был пропущен срок на обжалование. Гражданин просил восстановить пропущенный срок. Главным аргументом восстановления срока он назвал пандемию.

Он из-за антикоронавирусных ограничений не мог вовремя собрать нужные документы, в том числе получить заверенные копии судебных решений. Но кассация ему отказала, посчитав эту причину неуважительной.

Вот тогда гражданин и пошел в Верховный суд. Тот аргументы гражданина изучил и заявил следующее.

С 4 по 30 апреля президентским указом были введены ряд ограничений для предотвращения распространения коронавируса (Указ от 2 апреля 2020 года N 239). В частности, была приостановлена работа многих организаций и ограничено передвижение граждан.

Позже эти меры несколько раз продлевали. Вот именно на эти документы местные суды и не обратили внимания, сказал Верховный суд.

По мнению Верховного суда РФ, суд должен восстановить срок на обжалование, "если лицо не могло совершить необходимое процессуальное действие из-за введенных ограничений"

Обстоятельства, на которые ссылался заявитель, - невозможность в условиях ограничительных мер ознакомиться с материалами дела, получить заверенные копии оспариваемых судебных актов, а также юридическую помощь при составлении жалобы - "свидетельствуют об уважительности пропуска срока обращения".

Подобные выводы, по мнению Верховного суда, полностью согласуются с первым "коронавирусным" обзором самого ВС. В нем говорится, что суд должен восстановить срок, "если лицо не могло совершить необходимое процессуальное действие из-за введенных ограничений".

Так что у Первого кассационного суда не было оснований для возврата жалобы, решил Верховный суд. В итоге суд отменил определение нижестоящего суда, восстановил срок и направил дело на пересмотр.

Власть Право Гражданское право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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