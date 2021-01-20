Володин рассказал о планах Госдумы на зарубежные поездки

Госдума, рассказал спикер, по-прежнему планирует проведение заседания российско-южнокорейской межпарламентской комиссии. При этом к вопросу о ранее отложенной поездке в Южную Корею депутаты вернутся тогда, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Также обсуждается поездка делегации палаты во Вьетнам в конце весны. Намечен и визит в Беларусь ближе к июню - для участия депутатов в работе Парламентского собрания Союзного государства.

Кроме того, планируется проведение заседания Парламентской ассамблеи ОДКБ в конце марта в Душанбе.

А вот общение с коллегами из Индии намечено в режиме видеоконференции, добавил Володин.

Ранее на фоне пандемии международные парламентские мероприятия были переведены в онлайн-формат.