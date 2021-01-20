ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса обнаружен в 60 странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила новые данные о распространении в мире "британского" штамма коронавируса, отличающегося более высокой заразностью. Он зафиксирован уже в 60 странах и районах.

"С 12 января VOC-202012/01 был выявлен еще в 10 государствах, территориях и районах", - цитирует ТАСС еженедельный информационный эпидемиологический бюллетень, опубликованный в среду в Женеве. Речь идет как о завезенных случаях, так и о передаче этой разновидности среди местных жителей. Отмечается также, что штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, был выявлен еще в трех странах, и их общее число достигло 23.

Кроме того, в Бразилии была обнаружена разновидность коронавируса, получившая наименование P.1., а также был зарегистрирован еще один случай мутации B.1.1.28. Пока нет достаточной информации, чтобы сделать вывод о заразности этих штаммов, а также о том, провоцируют ли они более тяжелую форму COVID-19.

Специалисты ВОЗ ранее уже заявляли, что возникновение новых вариантов коронавируса было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно мутировать.