За 2020 год физлица снизили объем депозитов в банках России на 10%

Объем срочных депозитов физических лиц в российских банках в 2020 году, по оценкам ВТБ, снизился примерно на 10% и составил 20,6-20,7 трлн рублей. Однако в целом объем средств физлиц на банковских счетах (за исключением счетов эскроу) вырос на 1 трлн руб., составив около 31,5 трлн рублей (+3-3,3%).

На рынок классических сбережений в прошлом году повлияли пандемия, ослабление рубля и сокращение процентных ставок, пропорциональное снижению ключевой ставки на 2 п.п., отмечают в ВТБ. В результате существенно изменилось поведение части вкладчиков, которые разделились на несколько основных групп.

Большинство вкладчиков, по оценке начальника управления "Сбережения" ВТБ Максима Степочкина, перевели деньги со среднесрочных и долгосрочных вкладов на краткосрочные депозиты и накопительные счета. Банки отреагировали на это предложением разных вариантов накопительных счетов (причем снижали ставки по ним значительно медленнее, чем по вкладам) и введением краткосрочных вкладов с повышенными ставками.

"В результате портфель рублевых накопительных счетов на российском банковском рынке увеличился, по нашим оценкам, в два раза и на конец года составил 2,8-3 трлн рублей", - отмечает Максим Степочкин.

Вторая группа вкладчиков активно снимала деньги со счетов и переводила их в наличные. По оценкам Банка России, объем наличных денег в обращении за прошлый год вырос на 2,6 трлн рублей (примерно на 25%). Повышенный спрос на наличные возник незадолго до объявления нерабочих дней в марте, рост объема наличных в обращении замедлился только с июля и приблизился к динамике прошлых лет ближе к концу 2020 года. Банк России допускает, что возврат в банки наличных, которые были изъяты в начале пандемии, может растянуться на несколько лет.

Третья группа вкладчиков размещала свои сбережения в более доходные инструменты, число пришедших на рынок ценных бумаг физлиц превзошло все ожидания. Число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2020 год выросло почти на 5 млн и достигло 8,8 млн - за год на эту биржу пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Однако, по оценке Банка России, на 75% брокерских счетов физлиц есть не более 10 тыс. руб. - то есть они или не зафондированы вовсе, или их владельцы делают самые первые и крайне осторожные шаги на рынке ценных бумаг.