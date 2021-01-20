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20.01.2021 21:13
Рубрика: Спорт

Лед заблестит

Загитова, Медведева и другие звезды заявлены на уникальный турнир
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 11(8362)
В Москве с 5 по 7 февраля пройдет уникальный командный турнир по фигурному катанию. Это совместный проект нашей спортивной федерации (ФФККР) и Первого канала.

В "Мегаспорте" мы увидим всех звезд, в том числе олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Они выступят в роли капитанов команд. Соревноваться на лед выйдут невероятные Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева и Анна Щербакова. Значит, будут тройные аксели, четверные прыжки и конкуренция посильнее, чем на чемпионате мира.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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В других видах списки участников тоже многообещающие: одиночники Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, спортивные пары Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Александра Бойкова - Дмитрий Козловский, танцоры Александра Степанова - Иван Букин. Из лидеров старт пропустят разве что Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые продолжают восстанавливаться после болезни.

Но кто окажется в одной команде, а кому предстоит быть соперниками? На две группы фигуристов разделят по результатам жеребьевки. Участники представят короткую и произвольную программы. Лучшая команда определится по общей сумме баллов. Они будут начисляться по обычной системе Международного союза конькобежцев (ISU). Призовой фонд соревнований составит 10 миллионов рублей.

- Фигурное катание сегодня - визитная карточка российского спорта, - приводит слова генерального директора ФФККР Александра Когана пресс-служба федерации. - После отмены чемпионата Европы-2021 мы решили провести дополнительно ряд турниров, чтобы обеспечить ведущих спортсменов соревновательной практикой в предолимпийский сезон, чтобы они имели мотивацию и продолжали радовать болельщиков.

Между тем

Финал Кубка России по фигурному катанию должен пройти в Москве с 26 февраля по 2 марта. Об этом сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на два источника, знакомые с планами ФФККР.

Для спортсменов это будет важный старт, так как там пойдет борьба за путевки на чемпионат мира в Стокгольме, который намечен на 22-28 марта. На данный момент участие в ЧМ себе гарантировали только победители декабрьского чемпионата России: Анна Щербакова и Михаил Коляда, Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Александра Степанова - Иван Букин.

Спорт Фигурное катание

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