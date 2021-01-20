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20.01.2021 17:02
Рубрика: В мире

Захарова: Решение о переносе ЧМ по хоккею из Беларуси политизировано

Текст: Екатерина Забродина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение отобрать у Беларуси право провести в этом году чемпионат мира по хоккею, принятое Международной федерацией этого вида спорта. По словам дипломата, оно "политизировано донельзя" - как и все, что творится вокруг Беларуси на всех направлениях. Об этом она заявила в интервью "Матч ТВ".

Фото: БЕЛТА
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Захарова также назвала решение Федерации хоккея "неспортивным". При этом его политическая подоплека, по ее мнению, никем не скрывалась. "Мы прошли несколько подобных заходов перед домашним чемпионатом мира по футболу... Каждую неделю были заявления то одного, то другого политического деятеля о том, что Россию нужно лишить права проведения турнира", - напомнила Захарова.

Как известно, Минск должен был принимать хоккейный турнир с 21 мая по 6 июня вместе с Ригой. Международные спортивные чиновники мотивировали решение "вопросами безопасности", обеспечение которой белорусской стороной поставили под сомнение. В чью пользу у белорусов отобрали хоккейный чемпионат, пока неизвестно.

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