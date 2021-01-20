Застройщики зарегистрировали права на квартиры 2,5 тысячи дольщиков

По заявлениям застройщиков были зарегистрированы права дольщиков почти на 2,5 тысячи объектов недвижимости, сообщает Росреестр.

Новый механизм взаимодействия ведомства с застройщиками появился летом прошлого года: застройщик после постановки на учёт объекта долевого строительства и передачи объекта дольщику может подать документы от его имени на регистрацию прав без доверенности.

С июля по декабрь 2020 года Росреестром на основании заявлений, поданных застройщиками, было зарегистрировано право собственности дольщиков на 2420 объектов недвижимости. Наиболее активно новой нормой пользуются в Краснодарском крае и в Москве, где было подано 1276 и 735 таких заявлений соответственно.

Нововведение позволило решить проблему "повисших квартир" в случаях уклонения дольщиков от приёмки объектов, отмечает руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик. "Чаще всего данная норма используется, если дольщик после осмотра объекта перестал выходить на контакт, не подписав акт. Либо дольщик вообще не откликается на приглашение на осмотр построенной квартиры. В таких ситуациях новая норма защищает застройщика от появления "повисших квартир". Застройщик составляет односторонний акт и инициирует регистрацию права собственности на уклонившегося от приёмки квартиры участника долевого строительства. Для доказательства уклонения застройщик представляет уведомления о доставке или недоставке письма в адрес дольщика", - отметил Кирилл Холопик.

Эти изменения были инициированы Росреестром ради снижения административных барьеров для строительного комплекса. Также законом была предусмотрена возможность государственного кадастрового учёта и регистрации прав на созданные объекты недвижимости при разнице в пределах 5% в фактической площади построенного объекта с проектной документацией и разрешением на строительство. Чётко установлены пределы правовой экспертизы документов, поданных застройщиками на государственный кадастровый учет или регистрацию прав на объекты капстроительства. Допускается возможность снятия с кадастрового учёта объектов, которые прекратили свое существование и по которым в ЕГРН отсутствуют сведения о правообладателе.