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21 января 2021 г.

Постановление правительства Алтайского края от 20 января 2021 года № 6 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за III квартал 2020 года"

Дата подписания 20 января 2021 г.
Опубликован 21 января 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Алтайского края от 03.05.2018 № 26-ЗС "О потребительской корзине в Алтайском крае в 2018 - 2021 годах", от 09.11.2004 № 36-3C "О порядке установления величины прожиточного минимума в Алтайском крае" Правительство Алтайского края постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в целом по краю за III квартал 2020 года в расчете на душу населения - 10493 рубля, для трудоспособного населения - 11202 рубля, для пенсионеров - 8968 рублей, для детей - 10628 рублей.

Губернатор Алтайского края Председатель Правительства Алтайского Края В.П.Томенко



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