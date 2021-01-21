Австрийка Хаузер выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Антхольце

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер стала победительницей индивидуальной гонки на 15 километров на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Результат Хаузер составил 42 минуты 29,3 секунды. На четырех огневых рубежах она допустила один промах. Второй финишировала украинка Юлия Джима (отставание - 43,7 секунды), замкнула тройку лидеров представительница Франции Анаис Шевалье-Буше (+1.04,0). Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, занявшая пятое место (+1.49,1).

Добавим, что индивидуальная гонка мужчин запланирована на пятницу.