Бабич стал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Михаил Бабич занял должность заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.

Другим указом глава государства присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора.

Бабич также находится в должности первого заместителя министра экономического развития РФ. Ранее он занимал посты полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе и посла РФ в Беларуси.