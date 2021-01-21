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21.01.2021 18:34
Рубрика: Власть

Бабич стал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Михаил Бабич занял должность заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.

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Другим указом глава государства присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора.

Бабич также находится в должности первого заместителя министра экономического развития РФ. Ранее он занимал посты полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе и посла РФ в Беларуси.

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