Беспилотники для МЧС сделают говорящими и способными видеть ночью

На самом деле работа по перевооружению на новые типы дронов уже ведется далеко не первый день. Профильные научно-исследовательские институты системы МЧС занимаются разработкой технически более совершенных систем. Нынешним отрядам беспилотной авиации МЧС не хватает функций. Речь, прежде всего, о функции оповещения. Пожарным также необходимы дроны, которые могли бы видеть слабые очаги возгорания. Причем как днем, так и ночью.
"В МЧС России продолжается перевооружение, совершается переход на новый парк беспилотных летательных аппаратов, в частности, мы отходим от "Фантомов-4" в пользу судов более тяжелого класса, оснащенных тепловизорами и громкоговорителями и решающих комплексные задачи", - сообщил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности Александр Бондар.
Когда спасатели говорят про комплексные задачи, они имеют в виду то, что новые дроны должны не только видеть днем в солнечную погоду. Они должны позволять оператору определять очаги пожаров в условиях сильного задымления, а также находить людей в непролазной чаще в дождь, туман и при низкой облачности, а также ночью.
Новые функции дронов должны помочь выиграть время, чтобы справиться с бедой, не дожидаясь идеальной погоды. Тем более что во время пожара ее и не может быть по определению. Поэтому новым беспилотникам МЧС необходима и тепловизионная камера хорошего разрешения.
Еще одна функция, которая крайне востребована, - это голос. Современные дроны могут улетать на десятки километров. Но, например, что толку, если спасатель с помощью дрона нашел заблудившегося человека, а сказать, что тому делать и в какую сторону идти, невозможно. Идти на помощь при таких обстоятельствах можно долго. Просто смотреть на экране монитора на попавшего в беду человека - не вариант. Значит, должна быть функция прямого общения с найденным.
Беспилотник также, по идее, должен иметь способность доставлять какие-либо вещи, пусть даже не особо тяжелые, но крайне нужные: спички, телефон или варежки.
Все это в принципе можно сделать. Но находящиеся сейчас на вооружении МЧС дроны просто не поднимутся в воздух, если их оборудовать всей необходимой спасателям аппаратурой. Значит, у дронов должны быть другие моторы и другая конструкция.
Еще одно качество, необходимое некоторой категории дронов, - морозоустойчивость. МЧС намечает в 2021 году провести в Арктике опытно-исследовательские учения. Планируется, что маневры пройдут по всей зоне - от Мурманской области до Чукотки. Будут отрабатываться тушение пожаров, ликвидация чрезвычайных ситуаций на пассажирских судах и другие вводные.
Возможно, там уже будут опробованы первые новинки.
Увидеть будущие концепты беспилотной авиации для МЧС все желающие смогут летом этого года на международном салоне "Комплексная безопасность", который пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.
Ну, а пока в МЧС России действует 170 подразделений беспилотных систем.