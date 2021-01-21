Беспилотники для МЧС сделают говорящими и способными видеть ночью

В МЧС России заявили о необходимости переходить на новые типы беспилотных летательных аппаратов. Нынешние образцы уже не в полной мере отвечают задачам спасателей. Об этом на днях сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Пока дроны МЧС могут летать и видеть только в хорошую погоду, но оповестить людей о беде не могут. Фото: mchs.gov.ru

На самом деле работа по перевооружению на новые типы дронов уже ведется далеко не первый день. Профильные научно-исследовательские институты системы МЧС занимаются разработкой технически более совершенных систем. Нынешним отрядам беспилотной авиации МЧС не хватает функций. Речь, прежде всего, о функции оповещения. Пожарным также необходимы дроны, которые могли бы видеть слабые очаги возгорания. Причем как днем, так и ночью.

"В МЧС России продолжается перевооружение, совершается переход на новый парк беспилотных летательных аппаратов, в частности, мы отходим от "Фантомов-4" в пользу судов более тяжелого класса, оснащенных тепловизорами и громкоговорителями и решающих комплексные задачи", - сообщил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности Александр Бондар.

Когда спасатели говорят про комплексные задачи, они имеют в виду то, что новые дроны должны не только видеть днем в солнечную погоду. Они должны позволять оператору определять очаги пожаров в условиях сильного задымления, а также находить людей в непролазной чаще в дождь, туман и при низкой облачности, а также ночью.

Новые функции дронов должны помочь выиграть время, чтобы справиться с бедой, не дожидаясь идеальной погоды. Тем более что во время пожара ее и не может быть по определению. Поэтому новым беспилотникам МЧС необходима и тепловизионная камера хорошего разрешения.

Еще одна функция, которая крайне востребована, - это голос. Современные дроны могут улетать на десятки километров. Но, например, что толку, если спасатель с помощью дрона нашел заблудившегося человека, а сказать, что тому делать и в какую сторону идти, невозможно. Идти на помощь при таких обстоятельствах можно долго. Просто смотреть на экране монитора на попавшего в беду человека - не вариант. Значит, должна быть функция прямого общения с найденным.

Беспилотник также, по идее, должен иметь способность доставлять какие-либо вещи, пусть даже не особо тяжелые, но крайне нужные: спички, телефон или варежки.

Все это в принципе можно сделать. Но находящиеся сейчас на вооружении МЧС дроны просто не поднимутся в воздух, если их оборудовать всей необходимой спасателям аппаратурой. Значит, у дронов должны быть другие моторы и другая конструкция.

Еще одно качество, необходимое некоторой категории дронов, - морозоустойчивость. МЧС намечает в 2021 году провести в Арктике опытно-исследовательские учения. Планируется, что маневры пройдут по всей зоне - от Мурманской области до Чукотки. Будут отрабатываться тушение пожаров, ликвидация чрезвычайных ситуаций на пассажирских судах и другие вводные.

Возможно, там уже будут опробованы первые новинки.

Увидеть будущие концепты беспилотной авиации для МЧС все желающие смогут летом этого года на международном салоне "Комплексная безопасность", который пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Ну, а пока в МЧС России действует 170 подразделений беспилотных систем.