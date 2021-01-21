Богатый тайник с монетами разных эпох найден в Венгрии

В Венгрии археологи при обследовании фермы обнаружили богатый клад XVI века, который состоял примерно из семи тысяч золотых и серебряных монет.

Как сообщает Live Science, открытие совершили археологи из музея Ференци. Еще в 2019 году они обнаружили 150 древних монет в Уйленгьеле, венгерской деревне, расположенной примерно в 50 километрах к юго-востоку от Будапешта.

В декабре 2020 года эксперты решили вернуться на то же самое место и провести там более тщательный поиск. Они вооружились металлоискателями и нашли настоящее сокровище. Как сообщил Балаж Надь, нумизмат музея, экспедиция заняла всего два дня, а профессиональным археологам помогали волонтеры.

При обследовании холма они вырыли небольшую шахту и наткнулись на глиняный сосуд, расколотый пополам. Возможно, он был поврежден в предыдущие годы или даже столетия при вспашке. На это указывает, например, то, что вокруг него было найдено огромное количество монет. Видимо, изначально все они хранились в сосуде, но были разбросаны плугом.

В целом была обнаружена очень богатая коллекция, которая состоит из почти 7000 серебряных и четырех золотых монет. По оценкам экспертов, клад был зарыт не ранее 1520 года. Кстати, по меркам того времени спрятанная сумма была очень внушительной. Ученые говорят, что найденных монет хватило бы на покупку семи лошадей. А в наше время на эквивалентную сумму можно было бы купить роскошный автомобиль.

Интересно, что состав клада оказался довольно разнородным. Так, самая ранняя из монет оказалась еще древнеримской - это серебряный динарий, монета римского императора Луция Вера, правившего со 161 по 169 годы нашей эры. Самые же поздние монеты в кладе датируются периодом Людовика II, правившего Венгрией и Богемией с 1516 по 1526 годы.

Что касается четырех золотых монет, то они были отчеканены при короле Венгрии Матьяше I, который правил с 1458 по 1490 годы. К слову, эти монеты были обернуты тканью. Также ученые отмечают, что в сосуде хранилась чрезвычайно редкая монета, выпущенная Папой Пием, правившим с 1458 по 1464 год, и редкие серебряные монеты, выпущенные во время правления нескольких других правителей XV и XVI веков.

Археологи предполагают, что венгры могли зарыть это сокровище во время нападения на их государство Османской империи в 1526 году. Войско Сулеймана Великолепного разбило войска Венгрии и ее союзников в битве при Мохаче 29 августа 1526 года. Эта битва ознаменовала конец венгерской монархии и открыла путь турецкому и габсбургскому правлению в регионе.

Впрочем, ученые отмечают, что столь внушительные клады периода войны с Османской империей в Венгрии ранее практически не находили.