Богатый тайник с монетами разных эпох найден в Венгрии

Новости

В Москве из горящей высотки спасли семь человек 16:12
Стало известно о завещании создателя "Ералаша" Бориса Грачевского 16:10
МИД РФ: При Байдене США вряд ли вернутся в ДОН 16:01
Названы цены на самые доступные квартиры на вторичном рынке Москвы 16:01
Автор "Паразитов" возглавил жюри Венецианского фестиваля 15:56
В Воркуте через суд определили границу аэродрома 15:55
Зейн Малик из One Direction выпустил альбом, посвященный жене и дочери 15:49
Кудрин: Доллар сохранит роль мировой резервной валюты в ближайшие 30-40 лет 15:40
В Госдуме объяснили выход России из Договора по открытому небу 15:37
МИД РФ выясняет обстоятельства досмотра российского судна спецназом Греции 15:35
Кудрин: Треть министерств не отвечает на запросы граждан 15:33
В Антарктиду прибыла первая группа зимовщиков 66-й экспедиции 15:29
На западе Москвы произошел крупный пожар в жилой высотке 15:27
Экспортная пошлина на нефть в феврале вырастет на 5,1 долларов 15:27
Умер актер Александр Воробьев 15:24
Бесплатный тест на COVID-19 сдадут в 14 городах Южного Урала 15:22
В Краснодаре полиция задержала звезду TikTok Даню Милохина 15:15
Специалист объяснил заражение литовских врачей COVID-19 после прививки 15:05
Экс-глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова стала послом РФ в Болгарии 15:01
Путин подвел на Совбезе РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном 15:00
Российского политолога уволили из американского института после поста о Трампе 15:00
В центре Москвы введен план "Перехват" 14:42
В 2020 году число телепациентов в России выросло до пяти миллионов 14:37
Россия выходит из Договора по открытому небу 14:27
Ограничения для культурных учреждений в Москве продлят до 21 января 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
Будут ли доступны импортные вакцины против COVID-19
15.01.2021 16:20
Рубрика: Общество

Богатый тайник с монетами разных эпох найден в Венгрии

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Венгрии археологи при обследовании фермы обнаружили богатый клад XVI века, который состоял примерно из семи тысяч золотых и серебряных монет.

Фото: iStock
В Китае найден огромный клад 1000-летних монет

Как сообщает Live Science, открытие совершили археологи из музея Ференци. Еще в 2019 году они обнаружили 150 древних монет в Уйленгьеле, венгерской деревне, расположенной примерно в 50 километрах к юго-востоку от Будапешта.

В декабре 2020 года эксперты решили вернуться на то же самое место и провести там более тщательный поиск. Они вооружились металлоискателями и нашли настоящее сокровище. Как сообщил Балаж Надь, нумизмат музея, экспедиция заняла всего два дня, а профессиональным археологам помогали волонтеры.

При обследовании холма они вырыли небольшую шахту и наткнулись на глиняный сосуд, расколотый пополам. Возможно, он был поврежден в предыдущие годы или даже столетия при вспашке. На это указывает, например, то, что вокруг него было найдено огромное количество монет. Видимо, изначально все они хранились в сосуде, но были разбросаны плугом.

В целом была обнаружена очень богатая коллекция, которая состоит из почти 7000 серебряных и четырех золотых монет. По оценкам экспертов, клад был зарыт не ранее 1520 года. Кстати, по меркам того времени спрятанная сумма была очень внушительной. Ученые говорят, что найденных монет хватило бы на покупку семи лошадей. А в наше время на эквивалентную сумму можно было бы купить роскошный автомобиль.

Фото: iStock
В Турции нашли могилу султана Кылыч-Арслана I, разбившего крестоносцев

Интересно, что состав клада оказался довольно разнородным. Так, самая ранняя из монет оказалась еще древнеримской - это серебряный динарий, монета римского императора Луция Вера, правившего со 161 по 169 годы нашей эры. Самые же поздние монеты в кладе датируются периодом Людовика II, правившего Венгрией и Богемией с 1516 по 1526 годы.

Что касается четырех золотых монет, то они были отчеканены при короле Венгрии Матьяше I, который правил с 1458 по 1490 годы. К слову, эти монеты были обернуты тканью. Также ученые отмечают, что в сосуде хранилась чрезвычайно редкая монета, выпущенная Папой Пием, правившим с 1458 по 1464 год, и редкие серебряные монеты, выпущенные во время правления нескольких других правителей XV и XVI веков.

Археологи предполагают, что венгры могли зарыть это сокровище во время нападения на их государство Османской империи в 1526 году. Войско Сулеймана Великолепного разбило войска Венгрии и ее союзников в битве при Мохаче 29 августа 1526 года. Эта битва ознаменовала конец венгерской монархии и открыла путь турецкому и габсбургскому правлению в регионе.

Впрочем, ученые отмечают, что столь внушительные клады периода войны с Османской империей в Венгрии ранее практически не находили.

Общество Наука Общество История Культура Арт Музеи и памятники В мире Европа Венгрия

Главное сегодня

Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса в России
Мишустин назначил глав новых подразделений аппарата правительства
Минздрав посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Немецкий регулятор продлил разрешение на укладку "Северного потока 2"
КНДР представила на параде "самое мощное в мире оружие"
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы