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21.01.2021 10:34
Рубрика: В мире

Более 1 миллиона аргентинцев записались на вакцинацию "Спутником V"

Текст: Алексей Чуриков
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

Несмотря на массовую кампанию дезинформации в СМИ, в аргентинской провинции Буэнос-Айрес на вакцинацию "Спутником V" записалось уже более 1 миллиона человек. Об этом рассказал губернатор провинции Аксель Кисильоф. Правительство региона уже ведет подготовку к массовой вакцинации населения, которая должна начаться в феврале. Самому губернатору, уточняет издание Pagina 12, в эту среду сделали прививку вторым компонентом векторной вакцины, разработанной российским Институтом Гамалеи.

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Прессе Кисильоф рассказал, что почти 100 тысяч аргентинских медиков, которые работают в непосредственном контакте с зараженными коронавирусом людьми, уже были привиты первым компонентом препарата. На прошлой неделе, 16 января, спецрейсом из Москвы в Аргентину была доставлена очередная партия вакцины, 300 тысяч доз второго компонента. И начиная с этой недели, в стране ими начнут прививать тех, кто уже получил "первый укол".

Напомним, что ранее аргентинский регулятор санкционировал вакцинацию "Спутником V" лиц старше 60 лет. Как отметил губернатор провинции Буэнос-Айрес, из 1 миллиона записавшихся почти 350 тысяч - граждане из этой категории. Причем записывались они в электронной системе задолго до того, как аргентинский регулятор одобрил использование вакцины на этой группе риска.

В настоящее время кампания вакцинации проводится в 169 муниципальных и провинциальных больницах на всей территории провинции, а с февраля будут дополнительно задействованы здания примерно 360 школ, 69 центров оказания социальной помощи и около двух тысяч домов престарелых. Ожидается, что эти меры позволят повысить скорость вакцинации населения до 30 человек в час. Подсчитано, что в домах престарелых могут быть вакцинированы в общей сложности сто тысяч человек, включая жителей и рабочих, а в школах вакцинация будет проводиться по двенадцать часов в день, разделенных на две смены, с целью обеспечить возможность вакцинации 30 человек в час.

Кстати, первым аргентинцем старше 60-ти лет, привитым от коронавируса российским препаратом, стал министр здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Даниэль Голлан. "Сегодня я вакцинировался с той же надеждой, разделяемой миллионами аргентинцев, которые хотят положить конец пандемии и знают, что это правильный путь", - написал Голлан в своем аккаунте в Twitter.

В мире Южная Америка Аргентина Вакцинация от коронавируса

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