Бывший полузащитник "Зенита" бразилец Халк признан лучшим легионером в истории российской Премьер-лиги (РПЛ) по итогам голосования болельщиков.

Опрос проходил на одной из страниц РПЛ в соцсетях. В 1/16 финала Халк победил бывшего вратаря московского "Спартака" Стипе Плетикосу, в 1/8 - экс-одноклубника бельгийца Николаса Ломбертса, в четвертьфинале - еще одного бывшего игрока "Зенита", хавбека сборной Бельгии Акселя Витселя, в полуфинале - экс-армейца Вагнера Лава, в решающем раунде - одного из лидеров нынешнего ЦСКА Николу Влашича.

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Кубок России. Летом 2016 года бразилец перешел в "Шанхай СИПГ". Клуб из Китая он покинул в конце прошлого года, став свободным агентом.

Тем временем "Спартак" объявил о переходе нападающего Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину". Теперь Кокорин отправится в Рим на медобследование, в случае успешного прохождения подпишет с "фиалками" соглашение на 3,5 года.

На неделе стал известен обладатель Суперкубка Италии: "Ювентус" обыграл "Наполи" 2:0. Героем встречи был Криштиану Роналду. Португалец открыл счет в матче, снова показав: он находится в отличной форме. По данным ряда статистиков, Роналду вышел на первое место по числу забитых мячей в официальных матчах в истории. Для португальца этот гол стал 760-м в карьере за клубы и сборную. Таким образом, Криштиану превзошел достижение экс-форварда национальных команд Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего до 1950-х годов. Ранее Роналду обошел бразильца Пеле, который забил 757 мячей.

Однако существует несколько версий относительно количества голов бомбардиров прошлых лет. Рекорды Пеле и Бицана пали по подсчетам, в частности, ESPN и футбольного портала Squawka. По другим версиям, на счету Пеле, Бицана, а также экс-нападающего сборной Бразилии Ромарио больше голов, и Роналду до их рекорда пока не добрался.