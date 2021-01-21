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Рубрика: Экономика

ЦБ: Банки продали гражданам "мутные" продукты на 600 миллиардов рублей

Текст: Игорь Зубков
Первый зампред Банка России Сергей Швецов оценивает в 600 млрд рублей объем "мутных" финансовых продуктов на руках у граждан. Прежде всего, это структурные облигации со сложными условиями и непрозрачным ценообразованием, которые продали банки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Подготовлен проект о запрете продажи сложных инструментов начинающим инвесторам

В Госдуму внесен законопроект о временной заморозке продаж таких продуктов неквалифицированным инвесторам, сообщил "РГ" один из его разработчиков глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В декабре глава Банка России Эльвира Набиуллина попросила банки приостановить их продажи. По словам Швецова, эти продукты грозят гражданам потерей денег, некоторые из них имеют признаки пирамид. "Значительная часть инвесторов... неправильно понимают, что они купили, - сказал он на брифинге. - И это… основано не столько на отсутствии достаточных знаний, сколько на прямом введении граждан в заблуждение". Банки ради больших комиссионных (до 20%) готовы использовать доверие к ним людей, чтобы "впаривать" эти продукты, добавил Швецов.

По его словам, люди переводят в них с депозитов все свои сбережения, не понимая, что деньги нельзя будет досрочно вернуть без потерь и что вероятность получения дохода кратно ниже потенциальной доходности фондовых индексов. Причем большинству новичков фондового рынка в принципе не нужны инвестиции, их сбережения не вышли за пределы разумного минимума.

Как правило, доход по структурным облигациям привязан к набору акций, и если одна из них упадет ниже определенного уровня, он не выплачивается. "При этом акции подобраны таким образом, что при любом экономическом сценарии одна из акций должна упасть… То есть структура нацелена на невыплату купона", - подчеркнул Швецов.

Он также раскритиковал стопроцентную защиту капитала, с которой позиционируются сложные облигации. "Эмитентом являются оффшорные компании, рейтинг у них либо отсутствует, либо он "мусорный"… На самом деле, человек покупает кредитный риск непонятно на кого", - сказал Швецов. "Такие структурные продукты выпускаются на срок до пяти лет, и даже с учетом инфляции в 4% в год, мы получаем снижение стоимости инвестиций как минимум на 20%", - полагает он.

Фото: istock
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Банковские офисы, по его словам, в принципе не предназначены для продажи таких продуктов. "То, что мы проверяли, и то, что мы услышали, идет в том числе от глубокого невежества самих продавцов вкупе с KPI на продажи... Даже если клиент будет задавать правильные вопросы.., вряд ли эти девочки и мальчики в окошках смогут на них ответить", - сказал Швецов.

Внесенный в Госдуму законопроект предполагает заморозку продаж сложных финансовых продуктов до начала обязательного тестирования граждан на понимание риска. Этот срок, в свою очередь, переносится на полгода ранее - на 1 октября (а по части продуктов - на 1 апреля). Банки при этом будут обязаны раскрывать риски, требования к раскрытию установит ЦБ РФ. По словам Швецова, оно будет многоуровневым, с переходом на каждый следующий уровень по принципу светофора. С запуском тестирования продажи сложных продуктов будут разморожены.

Согласно законопроекту, у регулятора появляются дополнительные права. Он сможет останавливать продажу финансовых продуктов, если они потенциально "вредны" для инвесторов без опыта и специальных знаний или если информация по ним неполна или недостоверна. Из американского опыта в законопроект вошло в качестве крайней меры право ЦБ потребовать обратного выкупа у граждан финансовых продуктов, проданных без должного информирования после вступления закона в силу. "Банки должны понимать свою ответственность перед гражданами за их благосостояние… Либо банк полностью уверен, что гражданин на этом продукте заработает, либо он должен понимать, что если гражданин потеряет, регулятор может заставить компенсировать потери, которые понес гражданин, покупая непонятно что", - подчеркнул Швецов.

Не подпадают под заморозку продаж до 1 октября акции, в том числе иностранные, ОФЗ, облигации с инвестиционным рейтингом, а также фьючерсы и опционы.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
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Участники рынка уже добились смягчения проекта и возражают против оставшихся ключевых новелл, считая, что можно обойтись усилением надзора и со стороны ЦБ, и со стороны саморегулируемых организаций. По словам главы НАУФОР Алексея Тимофеева, спорным является и право ЦБ приостанавливать продажи, и право требовать обратного выкупа - это дело суда. НАУФОР также настаивает, чтобы граждане сохранили доступ к структурным продуктам со стопроцентной защитой капитала и простым расчетом дохода. Ассоциация рассчитывает добиться изменения законопроекта ко второму чтению.

Споры ЦБ с рынком уже привели к исключению из законопроекта ограничений на маржинальную торговлю - с условием, что брокеры откажутся от автоматического предоставления плеча и будут каждый раз запрашивать подтверждение согласия у клиента. Кроме того, ЦБ согласился не запрещать продажу облигаций с купоном менее 2/3 ключевой ставки.

Законопроект подготовлен после того, как Эльвира Набиуллина резко раскритиковала в начале декабря банки за продажу неподготовленным вкладчикам сложных продуктов.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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