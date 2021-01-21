Центр им. Чумакова готов увеличить производство вакцины от COVID-19 до 10 млн доз

Центр им. Чумакова РАН рассчитывает на выпуск 7-10 млн доз своей вакцины от коронавируса в год. Заявленная мощность на данный момент - 7,5 млн. доз, - сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Под выпуск вакцины "КовиВак" в научном центре выделили отдельный недавно построенный цех, который планировался для расширения производства других вакцин, в частности, противополиомиелитной, - рассказал глава научного учреждения в интервью "РГ". Но в связи с эпидемией было решено переналадить эту технологическую линию на производство противоковидной вакцины, разработанной в Центре имени Чумакова.

В настоящий момент технологические мощности составляют 7,5 млн. доз в год, но этот объем, если понадобится, может быть увеличен за счет сокращения производства других вакцин учреждения, пояснил Айдар Ишмухаметов. "Наш лимит - это 7-10 млн доз в год на сегодняшний день. Тем не менее, наверное, этот объем может быть увеличен. Возможно, просто увеличен. Возможно, за счет других вакцин, которые мы производим", - сказал он в интервью на канале "Россия 24".