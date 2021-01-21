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21.01.2021 19:23
Рубрика: Экономика

Получат по рожкам

Цены на макароны и зерно могут зафиксировать
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
Если на подсолнечное масло и сахар удалось стабилизировать цены, то другие продукты продолжают дорожать. Минсельхоз призвал регионы провести переговоры с производителями продуктов о сдерживании цен.
Фото: Владимир Астапкович Фото: Владимир Астапкович
Фото: Владимир Астапкович

Речь идет о макаронах, яйцах, картофеле, уточнили в ведомстве. По данным Росстата, за прошлую неделю макаронные изделия подорожали на 0,3%, картофель - на 1,2% (а с начала года на 4,9%). Яйца с начала года выросли в цене на 0,3%, но в декабре рост цен на них составил 13,24% в сравнении с ноябрем.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Нельзя допустить необоснованного скачкообразного повышения цен на продукты, подчеркнули в минсельхозе. Сейчас министерство не видит оснований для этого и считает, что предпринятых правительством мер достаточно для стабилизации цен. В минсельхозе напомнили, что кабмин ввел пошлины на экспорт масличных и зерновых. А меры поддержки хлебопеков и мукомолов позволят возместить часть затрат переработчиков и дополнительно снизить цены на готовую продукцию, в том числе макаронные изделия.

По информации одного из участников совещания, в качестве крайней меры, если цены на зерно и макароны продолжат расти, высказывалось предложение установить предельные цены и на эти продукты по аналогии с подсолнечным маслом и сахаром. До 1 апреля максимальные цены на масло зафиксированы на уровне 110 рублей за литр, на сахар - 46 рублей за кг в рознице.

По мнению исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, даже если рост цен на картофель и продолжится, увеличение расходов на него не будет критичным для россиян. В прошлом году его средняя стоимость составляла не более 28 рублей за кг.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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