Цены на нефть пока не могут продолжить рост

Цены на нефть с начала ноября прошлого года выросли более чем на 50%. В начале января котировки марки Brent уверенно преодолели отметку 57 долларов за баррель, но после этого остановились.

Росту цен способствовали новости о вакцинах, мерах поддержки экономики и надежды на восстановление спроса. При этом трейдеры весьма слабо реагировали на продление карантинов в Европе, риски возвращения пандемии в Китай и периодическое увеличение запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

"Рост цен на нефть в начале года был вызван ожиданиями восстановления мобильности населения благодаря началу вакцинации и одностороннего сокращения производства в Саудовской Аравии", - говорит глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. По его мнению, в дополнение к этому избрание Джо Байдена следующим президентом США также вызвало не поддающийся объяснению оптимизм со стороны инвесторов и спекулянтов.

Кроме того, серьезную поддержку нефтяным котировкам оказало ослабление доллара и призывы кандидата на пост министр финансов США Джанет Йеллен к сенаторам, действовать масштабно, чтобы предотвратить затяжной экономический спад в стране.

Но из фундаментальных факторов за нефтяные цены пока играет только рост потребления в Китае и Индии, по поводу которого уже возникают некоторые опасения, а также сделка ОПЕК+. Высокий уровень ее исполнения, а также дополнительные обязательства по сокращению добычи некоторых участников альянса (суммарно на 1,425 млн баррелей в сутки) поддерживает котировки.

В краткосрочной перспективе сейчас возможно и снижение, и рост цен на нефть, а в долгосрочной, средняя цена за 2021 год составит порядка 50 долларов за баррель, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По его мнению, только в 2022 году в среднем она может подняться до 60 долларов при благоприятном развитии событий.

Основные риски для котировок продолжают быть связаны с фундаментальными факторами. "Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем последнем отчете седьмой месяц подряд понизило прогноз спроса на нефть на 2021 год, - говорит Хансен. - Мировое потребление по-прежнему на 6 миллионам баррелей в сутки ниже докоронавирусных уровней". Он считает, что котировки удержатся выше 50 долларов за баррель в ближайшие месяцы. Подняться выше 60 долларов они смогут, только когда увеличится реальный спрос.