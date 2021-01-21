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Рубрика: Общество

Клик на урок

Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Текст: Ольга Бухарова, Ксения Колесникова
Запретят ли мобильные телефоны на уроках? Сколько должен длиться урок при дистанционном обучении? Есть ли нормы использования гаджетов в школах? "Российская газета" провела "горячую линию" с экспертами Роспот­ребнадзора, чтобы выяснить, как новые санитарные правила изменят жизнь учителей, детей, родителей. На самые острые вопросы читателей ответила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Ирина Брагина.

Ирина Викторовна, начали действовать новые санитарные правила Роспотребнадзора для школ и других "детских" организаций. Прописана ли в нем цифровая реальность, в которой внезапно оказалось все российское образование?

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Ирина Брагина: Да, новые "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" начали действовать только в январе 2021 года. По сути, мы собрали в один документ более 30 ранее действующих нормативных актов, которые касаются очень многих аспектов жизни школ, детских садов, вузов и колледжей, техникумов, даже детских лагерей и детских игровых комнат. Провели огромную работу. И, конечно, некоторые нормы в нем остались прежними. Например, положения о продолжительности уроков в школе - они действуют много лет и хорошо знакомы учителям, директорам школ.

Но есть и совершенно новый раздел. Мы учли вопросы, связанные с цифровой образовательной средой, с дистанционным обучением, использованием мобильных телефонов. И если раньше часть положений в СанПиНах носили рекомендательных характер, то теперь все нормы в новом документе - обязательные. Например, с целью профилактики заболеваний мы вводим обязательное требование проведения гимнастики для глаз при использовании в школах электронных средств обучения.

У нас нет запрета приносить мобильные телефоны в школу. Дети могут свободно пользоваться ими для связи с родителями или общения - это никак не регламентируется

Одна из новых норм: "Для образовательных целей мобильные средства связи не используются". Значит ли это, что ребенку нельзя будет принести смартфон в класс?

Ирина Брагина: У нас нет запрета приносить мобильные телефоны в школу. Дети могут свободно пользоваться ими для связи с родителями или общения - это никак не регламентируется. В новых санитарных правилах речь идет о том, что мобильные телефоны не должны использоваться как средство для обучения. И если на уроке учитель хочет, допустим, показать какие-то видеоматериалы в электронном виде, то он должен использовать компьютер, планшет, моноблок, интерактивную доску… Но ни в коем случае не личные телефоны учеников. Да, мы прекрасно понимаем, что сейчас у нас в смартфоне - целый компьютер. Но определенные ограничения нужны: требования к размеру шрифта, расстояние до экрана и другие.

Что еще?

Ирина Брагина: В 2019 году мы вместе с Рособрнадзором и Министерством просвещения РФ дали школам рекомендации о том, как можно упорядочить использование мобильных телефонов. Где-то в классах сделали специальные ящички, куда дети могли положить телефон на уроке, где-то учителя просили ребят отключать смартфоны, чтобы они не отвлекали. И несмотря на то что это была только рекомендация, более половины школ ей последовали. Мы провели мониторинг: а как именно такое ограничение мобильных телефонов повлияло на учеников? У более чем половины детей повысилась внимательность во время уроков и умственная работоспособность. Они стали больше двигаться во время перемен и больше общаться. Вживую, а не в виртуальных чатах. Еще раз повторюсь: мы не запрещаем использовать в школах личные телефоны. Они лишь не должны применяться во время урока вместо компьютеров или планшетов.

Продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов -10 минут

Ирина Никитина, собкор "РГ" в Тюмени: Если в семье трое детей, а компьютер только один, кто должен обеспечить техникой во время дистанционного обучения?

Ирина Брагина: Ваша обеспокоенность мне понятна. Это не совсем компетенция Роспотребнадзора. К нам тоже на "горячую линию" поступают такие же вопросы. Я бы посоветовала родителям обратиться к руководству школы и обсудить эту проблему.

Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь, никто не предполагал и не разрабатывал ни требований, ни каких-то нормативов, связанных с дистанционным обучением, особенно если в семье несколько детей и всем нужно заниматься. Проблема есть. И во многих субъектах РФ этот вопрос решить удается. Например, как вариант дают планшет напрокат. Если в семье возникает такая проблема, то необходимо обратиться к руководству школы или в региональный комитет или департамент по образованию. Определенные меры предпринимаются и на федеральном уровне Министерством просвещения РФ.

Вопрос партнера "Российской газеты"

Ньургуйаана Стручкова, сетевое издание Ulus media, Якутск:

У нас сейчас стоят морозы - за окном -50 градусов, дети вторую неделю учатся дома. Все уроки - в гаджете. Сколько времени рекомендуется ученикам пользоваться компьютерами и мобильными средствами связи в зависимости от возраста при очном и дистанционном обучении?

Ирина Брагина: Согласно новым санитарным правилам, дети 1-2-х классов должны проводить за компьютером не более 20 минут, 3-4-х классов - 25 минут, 5-9-х классов - 30 минут. А старшеклассники - максимум 35 минут. Прописаны также технические требования к электронным устройствам. Так, диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука - 39,6 см, для планшета - 26,6 см.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Есть важное уточнение. Если ребенок во время просмотра учебного фильма, программы должен что-то законспектировать в тетради, то, согласно санитарным нормам, продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - семи минут, для учащихся 1-4-х классов -десяти минут. А для 5-9-х классов смотреть не отрываясь в монитор допускается не дольше пятнадцати минут.

При этом экран гаджета должен находиться от ребенка на расстоянии не менее 50 сантиметров. По санитарным правилам планшеты нужно размещать на столах с наклоном в 30 градусов. Наушники можно использовать непрерывно не более часа, и громкость - не более 60% от максимальной.

Родителям важно помнить, что во время дистанционного обучения, где используются электронные устройства, занятия должны заканчиваться не позднее 18 часов, а продолжительность урока не должна превышать 40 минут. Между уроками должна быть перемена, которая позволяет переключиться на какую-то активную деятельность и дать возможность восстановиться. Должен быть и перерыв на обед, если это вторая смена.

Роспотребнадзором разработаны рекомендации для взрослых и детей по вопросам организации режима дня, рабочего места на дистанционном обучении, дезинфекции ЭСО, здорового образа жизни и др., которые размещены на официальном сайте Роспотребнадзора .

Полную версию "горячей линии" читайте в ближайшем выпуске "Российской газеты".

Общество Образование Правительство Роспотребнадзор РГ-Фото

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