Цифровая выручка Почты России выросла на 77%

Выручка Почты России, получаемая через цифровые каналы, выросла в 2020 году на 77% и составила 35 млрд рублей, заявил глава компании Максим Акимов на пресс-конференции в ТАСС. Это связано, в том числе, с влиянием пандемии. В 2021 году почта планирует увеличить инвестиции в цифровые инструменты на 42%.

Общая выручка почты за прошедший год составит, по предварительным оценкам, 209 млрд рублей. "У нас небольшой прирост по выручке (по сравнению с 2019 годом - при. "РГ"). Не такой большой, как мы ожидали в январе 2020 года, когда утверждали план еще с предыдущим советом директоров, но, тем не менее, задачу вырасти по выручке мы выполнили", - подчеркнул Акимов.

Драйвером роста, по его словам, стала электронная торговля - доходы компании от посылочного бизнеса выросли на 10%. В 2020 году Почта России доставила более 98 млн отправлений с заказами из российских интернет-магазинов, среди которых крупнейшие российские маркетплейсы.

В 2020 году на 23% выросли экспортные отправления через Почту России, увеличился автопарк компании, была продолжена программа по повышению заработных плат сотрудников компании.