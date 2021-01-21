Депутат предложил увеличить срок скидки на штрафы за нарушения ПДД

Пока что нарушитель правил дорожного движения имеет возможность заплатить штраф с 50-процентной скидкой в течение 20 дней. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить этот срок до 40 дней.

Обращение с такой инициативой представитель ЛПДР направил начальнику Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову.

В письме, которое цитирует RT, депутат использовал в качестве аргумента пандемию: условия усложнились, и граждане не всегда успевают оперативно оплатить штрафы в течение 20 дней. Дело в том, что в этот срок входит время, необходимое на доставку гражданину копии постановления по почте.

В связи с этим Сухарев предложил ведомству рассмотреть целесообразность изменения КоАП - в части "увеличения срока, в который гражданин может произвести оплату административного штрафа за нарушение правил дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа".

Для граждан такая скидка - это хороший шанс сэкономить средства, а для государства - возможность поднять собираемость штрафов, напомнил парламентарий.