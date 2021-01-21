Дух минувшей эпохи возрождают в музее-усадьбе Огинского

Магнитом для посещения исторических памятников европейской музыкальной культуры привычно называют белорусские краеведы агрогородок Залесье в Гродненской области. Здесь любознательных гостей привлекает в любое время года музей-усадьба композитора Михала Клеофаса Огинского. Правда, современникам он был известен еще и как политик и дипломат, один из лидеров восстания Костюшко и автор проекта автономии Великого княжества Литовского.

Любой музейный шедевр полон и своих нерукотворных легенд, утверждают хранители старины. Вот и в Залесье ходят легенды, что, отъезжая во Флоренцию, дипломат якобы сел на прощание за фортепьяно. Душевный надлом породил настроение и за несколько минут были начертаны ноты "Прощания с Родиной". А их автор, вскочив в карету, уехал, забыв забрать партитуру. Но, увы, признаются биографы маэстро, это всего лишь поэтический флер в судьбе одаренного человека.

А в этом году по замыслу реставраторов и при поддержке местных властей начнутся работы по реконструкции здания конюшни, примыкающей к ансамблю бывшего дворца прославленного музыканта. К слову, еще три года назад ее стены временно укрепили, а камни бутовой кладки пронумеровали, частично осуществив и прокладку коммуникаций.

Теперь в конюшне, сообщает БЕЛТА, разместятся не только стойла для лошадей, но и помещения для хранения экипажей, фуража. Кроме того, по замыслу проектировщиков, будет создан и музей упряжи. Реализация проекта, пояснили в региональном управлении культуры, предусматривает и обустройство прилегающей территории, на которой появятся, в частности, площадки для запряжки лошадей и их выгула. Еще в начале 2010-х годов, напоминает агентство, усадьба Огинских была включена в национальную инвестиционную программу. После масштабных реставрационных работ удалось воссоздать "Северные Афины", как называли эти места современники композитора, практически в том виде, какими они были при жизни известнейшего владельца.

Свыше пяти лет во дворце действует музейная экспозиция. В кабинете, где как-то уже побывал "СОЮЗ", вас встречают напольные часы с боем. Экспонату почти 250 лет, но он исправно работает. А в одном из залов сохранился старинный рояль, в другом - арфа, изготовленная в Англии для королевского двора в начале XIX века, на стене в третьем - гобелен французского производства. Есть в одном из помещений и старинные бильярдный стол, шахматы, столик для игры в карты, а бывшая столовая переоборудована в концертный зал.

Кстати, сам композитор, которому усадьба досталась в наследство, прожил здесь два десятилетия, создавая бессмертные полонезы. Сюда съезжались деятели искусства, богема, устраивались балы, музыкальные и литературные вечера.

Однако, уточняет директор музея-усадьбы М.К. Огинского Людмила Гродицкая, экспонатов, принадлежавших Михаилу Огинскому, мало. Эпоха не способствовала их сохранности. Но все предметы экспозиции являются аутентичными и относятся ко времени, когда жил и творил знаменитый композитор. А самое главное: "сохранена музыка, память и атмосфера того времени", - считает главный хранитель фондов музея Юрий Шелег.