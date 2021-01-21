"Единая Россия" поддержит индексацию пенсий работающим пенсионерам

Депутаты "Единой России" выступят с законодательной инициативой о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил член фракции Дмитрий Вяткин на совещании комитета Совета федерации по социальной политике в четверг, 21 января.
"Предложения о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам будут представлены до 1 февраля", - сказал он. Вяткин подчеркнул, что идея поддерживается всеми, однако для ее реализации потребуется дополнительное финансирование, которое необходимо посчитать и найти в бюджете.
Сегодня общая численность пенсионеров в России превышает 46 млн человек, из них около 9 млн - работают.