Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в течение недели находился в искусственной коме после операции на сердце в декабре. Об этом Associated Press заявила дочь швейцарского спортивного чиновника Коринн Блаттер Анденматтен.

Возглавлявший ФИФА с 1998 по 2015 год Блаттер переболел коронавирусом в конце ноября-начале декабря и должен был перенести операцию на сердце. По словам дочери 84-летнего швейцарца, впоследствии ситуация усугубилась и стала опасной.

"В общей сложности он провел более недели в искусственной коме и не мог разговаривать. Сейчас врачи довольны его состоянием, но до выздоровления предстоит проделать долгий путь. Это было самое тяжелое и грустное Рождество в моей жизни", - призналась Коринн Блаттер.